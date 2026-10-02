Casinos Austria: Weniger Gewinn, mehr Ausschüttungen

Bevor es in Österreich bei den Lizenzausschreibungen der zwölf Casinos und der Lotterien so richtig zur Sache geht, lässt der teilstaatliche Casinos-Austria-Konzern noch einmal tief in die Geschäftslage blicken. Ende September wurden die Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2025 beim Firmenbuch hinterlegt. trend hat sich diese Zahlen näher angesehen.

Während die Bruttospielerträge im Konzern auf 1,56 Milliarden Euro leicht gesteigert werden konnten, ging das Ergebnis von 192,6 auf 149,7 Millionen Euro deutlich zurück. Besonders deutlich fiel der Rückgang des Ergebnisses bei dem traditionell als Cash Cow geltenden Lotterien-Geschäft aus: von 113,25 auf 81,3 Millionen Euro. Dies, so lässt sich den Erläuterungen entnehmen, ist hauptsächlich auf erhöhte Steuern und einen positiven Sondereffekt im Jahr 2024, zurückzuführen.