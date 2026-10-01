Die Frau, die Frauenthal transformiert

Manchmal muss ein Unternehmen kleiner werden, um wieder größer denken zu können. Nach dem Verkauf der Automotive-Sparte ist der Umsatz der Wiener Frauenthal Holding AG um rund 200 Millionen Euro geschrumpft. Dafür konzentriert sich das börsennotierte Unternehmen mit nunmehr 790 Millionen Euro Umsatz auf den österreichischen Großhandel für Sanitär, Heizung und Installation sowie auf Elektromaterialien.

„Für uns ist das ein Back to the Roots“, sagt Erika Hochrieser. Sie ist seit 2018 CFO der Frauenthal Holding, seit 2020 CFO und seit 2025 zusätzlich CEO der Frauenthal Handel, des führenden österreichischen Großhändlers für Sanitär, Heizung und Installation. Automotive sei gegenüber den internationalen Herstellern zu klein gewesen.

Der Zeitpunkt dafür ist herausfordernd. Die Bauwirtschaft schwächelt, der Wohnungsneubau liegt deutlich unter früheren Niveaus. Im ersten Halbjahr 2026 sank der Konzernumsatz von 389 auf 380 Millionen Euro, der Vorsteuergewinn erreichte 370.000 Euro, nach Steuern stand ein Minus von 2,2 Millionen Euro. „Die Zahlen sind vor dem Hintergrund des Konzernumbaus zu sehen, und traditionell ist das zweite Halbjahr umsatzstärker und ertragreicher“, sagt Hochrieser. Zudem hat sie den Handel einem Fitnessprogramm unterzogen. „In Zeiten von Corona zählte Frauenthal zu den Gewinnern. Die Menschen investierten ins eigene Zuhause, und Verfügbarkeit war wichtiger als der Preis.“ Danach trafen Inflation, hohe Zinsen und der Einbruch am Bau das Geschäft.

Die Antwort: „Phoenix“, eine Strategie, die auf drei Säulen steht: Einkauf, Verkauf und Kosten. Personal wurde abgebaut, Verträge neu verhandelt und Standorte auf ihre Rentabilität überprüft. Selbst die Reinigung der rund 100 Standorte wurde zentral neu ausgeschrieben. Auch die 69 Installateur-Service-Center und 17 Schauräume kamen auf den Prüfstand. „Wir haben jetzt eine gute Kostenbasis“, sagt Hochrieser. Die Talsohle sieht sie erreicht.