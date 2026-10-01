Holger Jöckel ist neuer Metro-Chef

Holger Jöckel folgt auf Thierry Guillon-Verne, der nach zweieinhalb Jahren an der Unternehmensspitze eine neue internationale Führungsaufgabe innerhalb des Metro-Konzerns übernehmen werde, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.

Jöckel ist den Angaben zufolge seit 2016 in verschiedenen Führungsfunktionen für Metro tätig. Zuletzt verantwortete er als CFO die Finanzagenden von Metro Österreich. In seiner neuen Funktion als CEO werde er die strategische Weiterentwicklung des Großhändlers vorantreiben und die nächste Wachstums- und digitale Transformationsphase des Unternehmens gestalten, hieß es in der Aussendung.