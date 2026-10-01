Holger Jöckel ist neuer Metro-Chef

Der 46-jährige Holger Jöckl übernimmt ab heute die Führung beim Großhändler Metro Österreich.
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Holger Jöckel folgt auf Thierry Guillon-Verne, der nach zweieinhalb Jahren an der Unternehmensspitze eine neue internationale Führungsaufgabe innerhalb des Metro-Konzerns übernehmen werde, gab das Unternehmen am Donnerstag bekannt.
Jöckel ist den Angaben zufolge seit 2016 in verschiedenen Führungsfunktionen für Metro tätig. Zuletzt verantwortete er als CFO die Finanzagenden von Metro Österreich. In seiner neuen Funktion als CEO werde er die strategische Weiterentwicklung des Großhändlers vorantreiben und die nächste Wachstums- und digitale Transformationsphase des Unternehmens gestalten, hieß es in der Aussendung.
Jens Schumacher wird neuer Finanzchef
Jöckels Nachfolge als Finanzchef tritt indes Jens Schumacher an, der über 20 Jahre internationale Erfahrung innerhalb der Metro-Gruppe, Finanzexpertise und umfassende Erfahrung im operativen Großhandelsgeschäft mitbringe.
Metro betreibt in Österreich 16 Großmärkte und ein Lieferdepot. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2.300 Vollzeitarbeitskräfte und erwirtschaftete zuletzt einen Umsatz von 914 Mio. Euro. Zu den wichtigsten Kundengruppen zählen Hotellerie, Gastronomie und Gewerbe.