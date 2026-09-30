Palfinger: 135-Millionen-Wertberichtigung des Russlands-Geschäfts

Der Salzburger Kranhersteller Palfinger bereitet eine Wertberichtigung seines Russland-Geschäfts vor. „Infolgedessen werden Vermögensgegenstände in Russland in Höhe von etwa 135 Millionen Euro im Q3 2026 ergebniswirksam wertzuberichtigen sein", teilte der Konzern mit. Der Vorstand um CEO Andreas Klauser erwartet für das erste bis dritte Quartal 2026 ein Betriebsergebnis (Ebit) von rund 120 Mio. Euro; im Vergleichszeitraum 2025 betrug das Ebit noch 130,7 Mio. Euro. Die Palfinger-Aktie an der Wiener Börse fiel im Tagesverlauf um fast acht Prozent.

Warum dieser Schritt nötig ist, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Im Geschäftsbericht 2025 ist das Risiko vermerkt, „dass die russischen Gesellschaften infolge gesetzlicher Regelungen vom russischen Staat übernommen werden". Eine solche Enteignung gab es laut trend-Recherchen jedoch nicht. Auf Anfrage wird vielmehr „Ring-Fencing" als Grund genannt – eine Risikoabschottung, um Geschäftsbereiche mit schlummernden Risken vom restlichen Geschäft besser zu trennen. Eine Auswirkung auf die Liquidität des Unternehmens habe die Maßnahme nicht.

„Nach den anwendbaren Buchführungsvorschriften ist der Effekt aus der Wertberichtigung nicht im Ebit, sondern als Ergebnis aus aufgegebenen Geschäftsbereichen (Result from Discontinued Operations) gesondert zu zeigen. Die Wertberichtigung wird folglich das Net Income entsprechend vermindern", so Palfinger.

Es werde erwartet, dass das Net Income durch die Entkonsolidierung in den kommenden Quartalen mit einem weiteren erheblichen Effekt im Zusammenhang mit dem Ausgleichsposten aus der Währungsumrechnung belastet werde. „Die Höhe des Effekts ist abhängig von der Währungsentwicklung und würde derzeit rund 45 Millionen Euro betragen", rechnet das börsennotierte Unternehmen vor.

Ende Juli hatte Palfinger bekannt gegeben, dass die Finanzziele für 2027 verschoben werden, was die Aktie unter Druck gebracht hatte. Im Halbjahr 2026 ging der Konzerngewinn um 4 Prozent auf 48 Mio. Euro zurück. Der Umsatz stieg um 2 Prozent auf rund 1,17 Milliarden Euro. Palfinger ist nach eigenen Angaben Weltmarktführer bei Ladekranen, Holz- und Recyclingkranen sowie Hakenliften.