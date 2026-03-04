trend-Ranking: Die 100 besten Start-ups Österreichs

Auch Holle war im vergangenen Jahr nicht gegen schmerzhafte Pleiten gefeit, dennoch bleibt er positiv gestimmt: Die Konsolidierung des Markts werde zwar auch 2026 noch weiter voranschreiten, doch „Marktbereinigungen eröffnen auch neue Chancen für starke Start-ups, Marktanteile auszubauen und weiter zu wachsen. Gestärkt hervorgehen werden Teams mit Substanz und echtem technologischem Tiefgang – insbesondere in den Bereichen KI, Space, Biotech, Energy und Defense.“

Vor allem künstliche Intelligenz hat der österreichischen Start-up-Szene trotz aller Widrigkeiten einen massiven Schub verliehen. Laut EY-Analyse flossen 2025 rund 96 Millionen Euro in Start-ups, die KI als integralen Bestandteil ihres ­Geschäftsmodells nutzen. Das entspricht 38 Prozent des gesamten investierten Risikokapitals. Die größte Seed-Finan­zierungsrunde des Jahres, in Höhe von 15 Millionen Euro, ging mit Emmi AI ebenfalls an ein KI-Start-up – und an den Newcomer des Jahres im trend-Start-up-Ranking.

Diese Entwicklung spiegelt wider, was derzeit weltweit geschieht. KI krempelt die Tech-Welt um und hat längst auch die Start-up-Landschaft verändert. Das zeigt sich etwa an der Geschwindigkeit, mit der neue Produkte entwickelt werden, oder an der Abkehr von traditionellen Wachstumslogiken. Während früher eine wachsende Mitarbeiterzahl als Indikator für Erfolg galt, können Start-ups dank KI heute mit kleineren Teams denselben, teils sogar höheren Output erzielen.

„KI steigert Effizienz, Geschwindigkeit und Skalierbarkeit erheblich. Sie hat einen extrem positiven Einfluss auf das Wachstum, weil Unternehmen schneller, besser und ressourcenschonender wachsen können“, erklärt Gerald Zankl, Co-Gründer des Kärntner Scale-ups Kickscale, eines der Aufsteiger im diesjährigen Ranking. Die Technologie ist in allen Unternehmensbereichen im Einsatz, besonders in der Softwareentwicklung zeige sich ihre Wirkung deutlich, so Zankl: „KI-gestützte Systeme beschleunigen und vereinfachen die Entwicklung enorm. Unser aktuelles siebenköpfiges Team erreicht heute eine Leistung, für die früher mehr als 20 Personen nötig gewesen wären.“

Wobei KI nicht nur interne Abläufe ändert, sondern zunehmend auch die Branchen, in denen Start-ups aktiv sind. Ob in der Medizin, im Vertrieb, in der ­Finanz oder in der Produktion: Prozesse werden datengetriebener, Entscheidungen präziser, Geschäftsmodelle messbarer. Für viele junge Unternehmen bedeutet das ganz neue Chancen, denn sie sind es, die oft weitaus agiler als große Konzerne mit der neuen Welt zurechtkommen und dementsprechend ihre Dienstleistungen anbieten können – oder gleich das ganze Unternehmen.

„Auch wenn die Belastung sowohl für Gründer:innen als auch für Investor:innen kontinuierlich steigt, zeigt sich jetzt sehr deutlich, welche Teams resilient genug sind, um unter diesen Bedingungen weiterzubauen“, lautet das durchaus ­optimistische Resümee von Fund-F-Co-Gründerin Wöss. Denn gerade jetzt entstünden starke Unternehmen, die die österreichische Start-up-Landschaft wohl noch länger prägen werden. Wöss: „Genau diese Phasen sind es, in denen erfolgreiche Teams und Fonds geformt werden.“