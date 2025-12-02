Fonio.ai: Drei Millionen Euro für Sprach-KI

Die Jahresbilanz des Wiener Start-ups beeindruckt. Bald 4.000 Unternehmen im DACH-Raum nutzen diese Sprach-KI, um Anrufe entgegen zu nehmen. 800.000 Calls pro Monat laufen mittlerweile über das System. Gut ein Jahr nach Gründung liegt der monatliche Umsatz damit bei knapp 300.000 Euro, erwirtschaftet von einem zwölfköpfigen Team, das bis Juni 2026 plant, einen Monatsumsatz von einer Million Euro zu erreichen.

Mit ihrer konsequenten Arbeit und offenen Kommunikation landeten die Gründer Daniel Keinrath und Matthias Gruber rasch am Investorenradar: „Gründer, die es schaffen, in 14 Monaten von 0 auf 300.000 Euro Monatsumsatz zu bootstrappen, sieht man selbst als einer der aktivsten Angelinvestoren Europas nicht alle Tage“, sagt Investor Christian Stieber.

Die Gründer sicherten sich für die Expansion jüngst drei Millionen Euro in einer Angelrunde unter der Beteiligung von Daniel Gutenberg (früher Meta-Investor), Christian Stieber (über 100 Investments), Robert Wuttke (10x Founders), Jens Lapinski (Angel Invest) sowie ein „Sequoia Scout“, wie sich das Frühphasenvehikel des bekannten US-Risikokapitalgebers Sequoia Capital nennt.

So zackig wie die Gründer im Tagesgeschäft agieren, so zackig schlossen sie die Runde ab – in nur elf Tagen, und gaben dem Investorendruck – die hätten dem Vernehmen nach auch sechs Millionen Euro gegeben – nicht nach, „um die strategische Kontrolle zu behalten und die Verwässerung gering zu halten“, heißt es in einer Aussendung.

Mit dem Geld sollen neue Märkte außerhalb des DACH-Raums erschlossen werden und die KI-Telefonielösung zu einer Omnichannel-Plattform ausgebaut werden, die auch E-Mails, Chats und andere Kommunikation automatisiert bearbeiten können soll.