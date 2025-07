Daneben müsse an der Rot-Weiß-Rot-Karte gearbeitet werden. Derzeit seien hierzulande rund 30.000 Menschen in innovativen und aufstrebenden Unternehmen, die Risikokapital brauchen, beschäftigt. „Wir sehen hier ein Potenzial von 200.000 Arbeitsplätzen in Österreich“, sagte die Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium. Langfristig seien Start-ups „keine Randerscheinung mehr“.

Investorinnen und Investoren sehen im geplanten rot-weiß-rot Dachfonds laut invest.austria „einen zentralen Hebel, um Kapital wirksam zu mobilisieren“. Für den aktuellen Report wurden die Antworten von 165 Angel Investorinnen und Investoren sowie institutionellen Anlegern ausgewertet, die zwischen 6. März und 5. Mai befragt wurden.

invest.austria ist laut Eigenangaben die nationale Interessenvertretung von Investorinnen und Investoren am vorbörslichen Kapitalmarkt in Österreich. Der Verein widmet sich laut Homepage der Förderung von Privatinvestorinnen und Privatinvestoren- auch Business Angels oder Angel Investors genannt - und dem Private Equity bzw. Venture Capital Markt, um die Innovationskraft und Wirtschaftsleistung von Start-ups und Mittelstandsunternehmen in Österreich zu stärken. Der Verein versteht sich als Informations-, PR- und Vernetzungsplattform sowie als Interessenvertretung von und für Investorinnen und Investoren in Österreich.

(trend/APA)