Vavrovsky, die familiäre Verbindungen zu den gleichnamigen österreichischen Rechtsanwälten hat, wusste schon immer, dass sie ins Ausland wollte. Seit zwei Jahren lebt sie in San Francisco, wo sie Formally gründete. In der ersten und bisher einzigen Pre-Seed-Finanzierungsrunde gab es 2023 ein Investment von 3,3 Millionen Dollar. Nach eigenen Angaben schreibt das Start-up bereits schwarze Zahlen.

Seinen Anfang nahm alles am United World College in New Mexico. Vavrovsky machte dort die Matura und anschließend einen Bachelor in International Relations an der Brown University und zwei Master in International Policy und Sustainable Design in Stanford. Ihr Fokus lag dabei auf „AI and Tech Policy“: „Stanford ist wie ein intellektueller Süßigkeitenladen. Du kannst dir Kurse von der Law und der Business School, aber auch interdisziplinäre Programme aussuchen. Dadurch ergibt sich ein wahnsinniges Ökosystem, das zum Gründen verleitet.“

Aber wie kam sie auf die Idee? Auf der Uni befasste sie sich genauer mit Migrationswegen und Asylanträgen für die USA. „Ich habe mir gesagt, das kann hier keiner verstehen. Das war der Moment, in dem ich dachte, wir können das vereinfachen.“ Ihr ist wichtig, dass Menschen wissen, was sie ausfüllen, wo sie die Unterlagen einreichen müssen und welche Folgen dies hat. „Alle sollen eine faire Chance haben, für ihren Fall zu plädieren.“

Das Formally-Team besteht aus zehn Personen, hauptsächlich Softwareentwickler:innen. Viele haben selbst einen Migrationshintergrund, einige sind Amerikaner:innen, ein Teil sitzt in Armenien. Investiert sind rein amerikanische Investoren, darunter Bessemer Venture Partners, die auch LinkedIn und Shopify mitfinanziert haben.

Die Vision für die Zukunft: KI-gestützte Rechtsberatung soll künftig direkt für Endkonsument:innen zugänglich sein. „Der Bedarf ist enorm. Besonders im Familienrecht, etwa bei Scheidungen, sowie im Arbeits-, Gesellschafts- und Unternehmensrecht sehen wir großes Potenzial. Auch die Regelung von Vermögen und Erbschaften ist ein spannender Anwendungsfall.“

Die Wienerin schwärmt von den internationalen Founder-Communitys in San Francisco. Letztens lud Sam Altman Gründer:innen zu einem seiner Events ein, deren KI-Projekte er spannend fand. Vavrovsky war auch dabei. Netzwerken im Silicon Valley ist das A und O, weshalb Vavrovsky zunächst dachte, sie müsse golfen lernen. „Als Networking-Skill ist im Silicon Valley eigentlich Skifahren viel wichtiger. Da haben wir als Österreicher:innen einen Vorteil. Das ist zwar nicht das Stereotyp der USA, aber San Francisco hat eine sehr sportliche Outdoor-Kultur“, so die Jungunternehmerin.