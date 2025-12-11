Für den Unternehmensaufbau holte Grubwieser seinen Sohn Lukas dazu, der gemeinsam mit Lukas Prenner Geschäftsführung, Vertrieb und Marketing übernimmt. Im Moment noch zu dritt bringt man das Projekt Improic auf Kurs.

Der Start verlief jedenfalls erfolgreich, wie der Junior erzählt. Mit Zahnpasta, Mundgel und Mundspülung sind derzeit drei Produkte am Markt. Aktuell erzielt das Unternehmen einen sechstelligen Umsatz. Vom Kernprodukt Zahnpasta wurden heuer rund 100.000 Stück produziert. Zudem findet man die im Premiumsegment angesiedelten Zahnpflegeprodukte nicht mehr nur in Apotheken und online, sondern ist mittlerweile auch im Sortiment von DM und Bipa gelistet. Wie kommt man da rein? „Wir gelten als Erzeuger eines Kompetenzprodukts. Wer darunter fällt, bedient eine Nische, und dafür gelten andere Anforderungen beim Umsatz“, sagt Lukas Grubwieser und ergänzt: „Parallel sind wir auch mit Rossmann und Müller in Kontakt. Unser Ziel ist es schon, nächstes Jahr am deutschen Markt auch im Regal präsent zu sein.“ Nicht unmöglich, zumal Österreich gerne als Testmarkt für Deutschland gesehen wird und sowohl DM als auch der Rewe Konzern, zu dem Bipa gehört, wichtige Drogerie-Player im Nachbarland sind.

Darüber hinaus will man aber auch dort präsent sein, wo Zähne implantiert werden: in den Praxen der Ärztinnen und Ärzte. Denn eine ärztliche Empfehlung für die mit Mikrosilber versetzen Crèmes, Gels und Mundspülungen ist auf Dauer wohl mehr wert als jede Werbung.