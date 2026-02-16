Jeder strategische Fehler, den ich gemacht habe, geht auf eine Beziehung zurück, die ich nicht verlieren wollte. Ich hatte Angst, dass wir als nicht investierbar abgestempelt werden, wenn ich zugebe, dass wir ein ernstes Churn-Problem haben. Churn sind Kunden, die dir die Wahrheit sagen. Als ich aufgehört habe, ehrlich hinzuschauen, habe ich aufgehört, auf das ehrlichste Feedback zu hören, das ich hatte.

Ich wusste, was hätte passieren müssen: tiefer in die Customer Journeys schauen, die Individualisierung streichen und ein wiederholbares System bauen, die Preise drastisch senken, härter im Vertrieb pushen. Das Wissen war nie das Problem. Die Angst war es.

LEKTION: Was du nicht benennen kannst, kannst du nicht lösen. Selbsttäuschung ist der teuerste Fehler, den ein Gründer machen kann.