Calm Storm: Zweiter Start-up-Fonds mit 50 Millionen Euro

Die Wiener Venture-Capital-Gesellschaft Calm Storm hat einen neuen Fonds mit einem Volumen von 50 Millionen Euro aufgelegt. Dabei sollen mindestens 75 Prozent der Mittel in europäische Start-ups fließen. Es handelt sich um den zweiten Fonds des Unternehmens; der erste fiel mit 20 Millionen Euro noch deutlich kleiner aus. Auch die durchschnittliche Investitionssumme pro Start-up steigt – auf rund 500.000 Euro. Außerdem liegt ein Schwerpunkt des neuen Fonds auf der Förderung diverser Teams, also solcher mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen und beruflichen Hintergründen.

Calm Storm investiert vor allem in Start-ups aus dem Bereich digitale Gesundheit. Nach Angaben des Statistikportals Statista liegt das Marktvolumen für digitale Gesundheitslösungen allein in Deutschland derzeit bei rund 4,5 Milliarden Euro und könnte bis 2029 auf mehr als 6,7 Milliarden Euro anwachsen. Trotzdem erhalten Start-ups in diesem Sektor vergleichsweise selten Risikokapital: Einerseits weil der Markt stark reguliert ist. Andererseits weil er vor allem von großen Pharmakonzernen, die für ihre eigene Forschung und Entwicklung viel Geld ausgeben, dominiert wird. Die Frühfinanzierungsphase von Healthtech-Start-ups gestaltet sich also als kompliziert. Calm Storm will hier ansetzen und gezielt innovative Gründer:innen unterstützen. Geschäftsführer Lucanus Polagnoli räumt dabei gerade europäischen Start-ups gute Chancen ein: „Während die KI-Welle in den meisten Branchen von den USA und China angetrieben wird, hat Europa und insbesondere der deutschsprachige Raum im Gesundheitswesen die Nase vorn.“