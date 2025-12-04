So lebt es sich in der ersten Start-up-WG Wiens

Hier und dort stehen Wäscheständer herum. Eine XXL-WodkaFlasche dient als Lampe. Ein Mitbewohner sitzt im Onlinemeeting: Eine Hand gleitet über die Tastatur, die andere hält den Schlauch einer Wasserpfeife, die sich unweit vom Schreibtisch befindet. Es klingelt an der Tür. „Das ist ein Kollege von mir. Er bringt mir meinen Koffer, den ich in der Eile nicht am Flughafen in Spanien einchecken konnte“, erklärt ein Anwesender. Willkommen in der ersten Wiener Start-up-Wohngemeinschaft, wo einige der innovationsfreudigsten Köpfe zusammenfinden.

„Als wir nach Wien kamen, brauchten wir einen Ort, an dem wir produktiv arbeiten können“, erzählt Thomas Übellacker. Gemeinsam mit seinem Kommilitonen Stefan Huber gründete er 2023 das KI-Start-up Texterous, diesen März dann die WG. Nach intensiver Wohnungssuche fiel die Wahl auf ein dreistöckiges Loft in Favoriten nahe dem Reumannplatz: 100 Quadratmeter Dachterrasse und 480 Quadratmeter Wohnfläche – inklusive Sauna, Dampfbad und Indoor-Pool. Acht junge Menschen leben nun hier, die alle Start-ups gegründet haben, eines aufbauen oder in einem mitarbeiten wollen.