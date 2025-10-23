Scale-up Hello Again knackt 1000-Kunden-Marke

Franz Tretter war einst Product Manager bei Runtastic, dem österreichischen Parade-Start-up. Daher ist es naheliegend, dass er Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner neben der Investoren-Legende Hansi Hansmann und der Berliner Venture-Capital-Gesellschaft 468 Capital als einen der frühen Geldgeber für sein Start-up Hello Again gewinnen konnte, das inzwischen zu einem Scale-up herangewachsen ist.Das Unternehmen mit Sitz im oberösterreichischen Leonding hat nun tausend Geschäftskunden und einen wiederkehrenden Umsatz, im Fachsprech Annual Recurring Revenue, von zehn Millionen Euro und beschäftigt knapp hundert Mitarbeitende. „Anfänglich waren viele skeptisch, ob man mit Apps zur digitalen Kundenbindung wirklich ein Geschäftsmodell aufbauen kann“, sagt Gschwandtner. Nunmehr ist der klare Gegenbeweis erbracht.

„Wir helfen unseren Kunden, indem wir das Kaufverhalten ihrer Kunden analysieren“, erklärt Tretter die Vorgehensweise. „Dabei geht es nicht darum, alles über die Endkunden zu wissen – im Gegenteil: je präziser, desto besser.“ Damit Unternehmen gezielt mit Konsument:innen kommunizieren und diese durch Rabatte oder Treuepunkte langfristig binden können, konzipiert und programmiert Hello Again individuelle Apps. „Für tausend Kunden gibt es also tausend verschiedene Apps“, so Geschäftsführer Tretter. Insgesamt haben 15 Millionen Nutzer:innen in 28 Ländern die Apps heruntergeladen.