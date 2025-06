Fonio: Wiener Start-up baut führende Telefon-KI

Daniel Keinrath und Matthias Gruber treiben mit ihrer Gründung fonio.ai, einer Plattform rund um einen deutschsprachigen KI-Telefonassistenten die Veränderung der Arbeitswelt rasant voran. Mit 25 sind sie selbst Teil und Resultat dieses Wandels: Keine High Potentials wie sie früher Leute ihres Alters Konzernen nach dem Studium anheuerten, sondern High Performer als CFO (Keinrath) und CTO (Gruber) ihrer eigenen Company .

Auch die der Generation Z zugeschriebene Betonung der Balance von Work und Life findet sich nicht in üblicher Art, wenn sie von ihrem Werdegang berichten: Life und Work mache bei ihnen, so scheint es, insofern kaum Unterschied, zumal sie das eine immer im anderen zu verwirklichen streben. Geht das nicht, laufen sie eher unrund und verändern etwas. Ideen zu entwickeln, fasziniert beide von Jugend an. „Seit ich 15 bin, wollte ich Unternehmer sein“, sagt Keinrath und erinnert sich an in Sommerferien mit dem besten Freund Claudio Rebernig gewälzte Pläne. Mit ihm sollte er später das Ad-Tech Getnano gründen, dessen Verkauf im Vorjahr indirekt die Inspiration zu fonio.ai brachte.

„Mit 18 wollte ich mich selbstständig machen, konnte aber nur zwei Dinge richtig gut: feiern und Computer spielen“, sagt Keinrath, beschreibt sich zugleich als ehrgeizig (semiprofessioneller Gamer „League ofLegends“) und kommunikationsstark. Er begann, Events in kleinen Clubs zu veranstalten und wuchs damit binnen eines Jahres so stark, dass er kleine Hallen der Wiener Stadthalle bespielte. Dazu ein Studium: „Betriebswirtschaft als Sicherheitsnetz“. Die Organisation und Motivation von Promotoren, die Armbänder für die Events auf Kommissionsbasis verkauften, machte aber deutlich mehr Spaß. Und: „In der Eventszene mit manchen nicht so seriösen Figuren musste man zudem irrsinnig gute Menschenkenntnis aufbauen.“

Lernbedarf für eine Prüfung vor Silvester machte ihn zum Vollzeitunternehmer: „Studienabbruch! Ich war 18, dachte nur an Eventmachen. Nicht wegen der Party, sondern weil Organisieren so super ist.“ Fulltime liefen die Events immer besser. Die Zielgruppe 16 bis 19 Jahre passte, in die meisten Klubs kommt man erst mit 18. „Wir hatten über 100 Promotoren im Einsatz, Budgets von 50.000 Euro und mit den 30 Securitys am Abend 60 bis 70 Leute zu managen“, blickt er zurück. Doch: „Nach einem Jahr merkte ich, wie stumpf und verbraucht manche Mitbewerber aussahen.“ Erkenntnis daraus: zurück zum Studium, und „daneben ein skalierbares Business bauen – schwierig mit Events“.

Mit Schulfreund Rebernig als Coder, beide damals, 19, zog er ein Start-up mit einer Software dafür hoch, um die Party-Promotoren als Testimonials für boomende Influencer-Werbung mit Unternehmen zu verbinden. Von Förderer aws und Mentoren gab es Geld und Einbindung in die Start-up-Szene. Als Plattform „Getnano“ switchten sie beizeiten von Influencer-Werbung zu User-Generated-Content-Creation, ehe sie das Business 2024 an Stylink verkauften. Keinrath brach mit finalisiertem Langzeitstudium und zwei aufgebauten Firmen zu einer „Findungsphase“ in die USA auf.