Fünf Vorderzähne hat er beim Eishockey eingebüßt. Ein Crosscheck und sie waren weg. Peter Frieses Leidenschaft für den schnellsten Mannschaftssport tat das keinen Abbruch. Der frühere Bundesliga-Spieler trainierte bis vor einem Jahr noch mit seinen alten Kameraden. Nach dem Match war die Einkehr beim „Mader“-Wirt hinter der Wiener Stadthalle ein Fixtermin: saure Wurst, ein Glas Wein, manchmal zwei. „Das ist großes Kino für mich“, so Friese, der sonst die Hautevolee im „Schwarzen Kameel“ bewirtet.

Friese ist ein Mann der Gegensätze. Bodenständig und gesellschaftlich bestens vernetzt, traditionsbewusst und zugleich offen für neue Geschäfte. In letzter Zeit macht er am Wiener Kaffeehausmarkt von sich reden. Gemeinsam mit dem Rindfleischkönig Mario Plachutta übernahm er das geschichtsträchtige Kaffeehaus „Bräunerhof“, einstiges Stammlokal des legendären Literaten Thomas ­Bernhard. Nun schlug er, wieder mit Plachutta, beim traditionsreichen „Café Engländer“ zu – unter zahlreichen Misstönen. Die Zusammenarbeit der zwei Gastronomen steht exemplarisch für eine Branche, in der wenige Familien und Urgesteine wie die Figlmüllers und Player wie die Stallmajer-Gruppe die Wiener Gastro-Szene beleben.

Friese denkt aber nicht nur expansiv, sondern auch innovativ. Sein jüngster Coup: Er übernahm seinen Lieferanten, den traditionsreichen Beinschinkenbetrieb Gusel in Wien, das über drei Generationen weitergegebene Know-how samt Originalrezepturen und Gewürzmischungen inklusive. Der Beinschinken wird künftig im „Kameel“ selbst zubereitet und landet so vom Topf direkt am Teller des Gastes. Gemäß dem Nachhaltigkeitsgedanken wird der ganze Schlögel verarbeitet: „Was nicht als Schinkenportion verkauft wird, ist als Beleg für unsere Sandwiches gedacht“, so Friese, der plant, den Schinken künftig auch im Lebensmitteleinzelhandel zu vertreiben.

Bei Billa hat er bereits einen Fuß in der Türe. Mit Barettino, einem alkoholfreien Aperitif, den er in seinen Lokalen anbietet, wagte er den Schritt in den Lebensmitteleinzelhandel. Rund 300 Filialen von Billa und Billa Plus führen das Produkt bereits. Seine Geschäftspartnerin bei Barettino ist Simone Edler, ehemals Geschäftsführerin von Campari Austria. Das Geschäft folgt einem Trend, der klassischen Bier- und Weinherstellern ansonsten zu schaffen macht: „Jüngere Konsumenten greifen zunehmend zu alkoholfreien Getränken.“

Aus einer Goldgrube wie dem „Kameel“ zu schöpfen und in neue Geschäftsfelder zu investieren, macht sich bezahlt. Der Jahresüberschuss 2025 lag bei 1,18 Millionen Euro, in der Bilanz der PUM Friese GmbH hat sich mittlerweile ein Gewinn von mehr als neun Millionen Euro angesammelt. Auch die gemeinsam mit Campari entwickelte, von Matteo Thun gestaltete „Bar Campari“ gehört zum Geschäft, das Friese führt. Der Betrieb erzielte im Vorjahr einen Bilanzgewinn von 2,6 Millionen Euro.