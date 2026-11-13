Peter Friese zieht mit seinem Stammhaus nicht nur die Hautevolee Wiens verlässlich an, sondern expandiert mit dem „Bräunerhof" und dem „Engländer" gemeinsam mit Partner Mario Plachutta in den Kaffeehausmarkt.©APA-IMAGES, Stefan Fürtbauer
In sein „Schwarzes Kameel" zieht es die Wiener Society magnetisch. Eben hat er mit der Übernahme des „Cafés Engländer" Schlagzeilen gemacht. Und nun übernimmt Peter Friese auch noch einen Beinschinkenerzeuger.
Fünf Vorderzähne hat er beim Eishockey eingebüßt. Ein Crosscheck und sie waren weg. Peter Frieses Leidenschaft für den schnellsten Mannschaftssport tat das keinen Abbruch. Der frühere Bundesliga-Spieler trainierte bis vor einem Jahr noch mit seinen alten Kameraden. Nach dem Match war die Einkehr beim „Mader“-Wirt hinter der Wiener Stadthalle ein Fixtermin: saure Wurst, ein Glas Wein, manchmal zwei. „Das ist großes Kino für mich“, so Friese, der sonst die Hautevolee im „Schwarzen Kameel“ bewirtet.
Friese ist ein Mann der Gegensätze. Bodenständig und gesellschaftlich bestens vernetzt, traditionsbewusst und zugleich offen für neue Geschäfte. In letzter Zeit macht er am Wiener Kaffeehausmarkt von sich reden. Gemeinsam mit dem Rindfleischkönig Mario Plachutta übernahm er das geschichtsträchtige Kaffeehaus „Bräunerhof“, einstiges Stammlokal des legendären Literaten Thomas Bernhard. Nun schlug er, wieder mit Plachutta, beim traditionsreichen „Café Engländer“ zu – unter zahlreichen Misstönen. Die Zusammenarbeit der zwei Gastronomen steht exemplarisch für eine Branche, in der wenige Familien und Urgesteine wie die Figlmüllers und Player wie die Stallmajer-Gruppe die Wiener Gastro-Szene beleben.
Friese denkt aber nicht nur expansiv, sondern auch innovativ. Sein jüngster Coup: Er übernahm seinen Lieferanten, den traditionsreichen Beinschinkenbetrieb Gusel in Wien, das über drei Generationen weitergegebene Know-how samt Originalrezepturen und Gewürzmischungen inklusive. Der Beinschinken wird künftig im „Kameel“ selbst zubereitet und landet so vom Topf direkt am Teller des Gastes. Gemäß dem Nachhaltigkeitsgedanken wird der ganze Schlögel verarbeitet: „Was nicht als Schinkenportion verkauft wird, ist als Beleg für unsere Sandwiches gedacht“, so Friese, der plant, den Schinken künftig auch im Lebensmitteleinzelhandel zu vertreiben.
Bei Billa hat er bereits einen Fuß in der Türe. Mit Barettino, einem alkoholfreien Aperitif, den er in seinen Lokalen anbietet, wagte er den Schritt in den Lebensmitteleinzelhandel. Rund 300 Filialen von Billa und Billa Plus führen das Produkt bereits. Seine Geschäftspartnerin bei Barettino ist Simone Edler, ehemals Geschäftsführerin von Campari Austria. Das Geschäft folgt einem Trend, der klassischen Bier- und Weinherstellern ansonsten zu schaffen macht: „Jüngere Konsumenten greifen zunehmend zu alkoholfreien Getränken.“
Aus einer Goldgrube wie dem „Kameel“ zu schöpfen und in neue Geschäftsfelder zu investieren, macht sich bezahlt. Der Jahresüberschuss 2025 lag bei 1,18 Millionen Euro, in der Bilanz der PUM Friese GmbH hat sich mittlerweile ein Gewinn von mehr als neun Millionen Euro angesammelt. Auch die gemeinsam mit Campari entwickelte, von Matteo Thun gestaltete „Bar Campari“ gehört zum Geschäft, das Friese führt. Der Betrieb erzielte im Vorjahr einen Bilanzgewinn von 2,6 Millionen Euro.
Friese auf Einkaufstour
Der 69-Jährige hat nicht nur Appetit auf neue Lokale, sondern auch auf Immobilien, wie seine im Sommer gegründete Camelus Holding und deren Immobilien-GmbH zeigen. Die derzeit wertvollste Realität, im persönlichen Besitz von Friese, ist jedoch das Haus in der Bognergasse 5, in dem das „Schwarze Kameel“ residiert. Es wird von Branchenkennern auf mindestens 25 Millionen Euro taxiert. Die im Jahr 1618 von Handelsmann Johann Baptist Cameel eröffnete Gewürzkrämerei „Zum schwarzen Kameel“, später ein Weinhaus, wurde 1951 von Frieses Eltern erworben. Obwohl der Vater den Sohn lieber als Beamten gesehen hätte, entschied sich Friese für das Gastgewerbe und begann als Delikatessenverkäufer im Familienbetrieb. Gemeinsam mit seiner Schwester Martina Walli machte er aus dem „Kameel“ eine der ersten Adressen der Wiener Gastronomie. Die legendären Sandwiches beruhen noch heute auf Rezepten von Mutter Maria.
An dem Imperium soll auch die nächste Generation Freude haben. Während Plachuttas Sohn Christoph bereits die gemeinsamen Kaffeehausbetriebe operativ führt, sind Frieses Söhne Paul und Bruder Max noch Teenager. Später könnten beide gemeinsam Verantwortung übernehmen. Bis dahin bleibt Friese selbst am Ball bzw. am Puck. Auf dem Eis ebenso wie im Geschäft. Nur dass er seine Zähne heute lieber für die nächste Schinkenkreation verwendet.
Café Engländer, ein Neubeginn
Eigentlich wollten Peter Friese und Mario Plachutta ein weiteres Stück Wiener Kaffeehausgeschichte retten. Nach dem „Bräunerhof“ erhielten die beiden Gastronomen im September den Zuschlag für das „Café Engländer“ in der Wiener Postgasse. Nach dem Tod des langjährigen Betreibers Christian Wukonigg war dessen Gesellschaft insolvent geworden. Das Versprechen der neuen Eigentümer: Das Engländer soll seinen unverwechselbaren Charakter behalten.
Doch statt eines harmonischen Neustarts folgte ein handfester Krach. Bei einer Besichtigung des Lokals soll Plachutta gegenüber Mitarbeitern laut geworden sein. Die Belegschaft wollte daraufhin nicht mehr weiterarbeiten. Am 8. Oktober schloss das „Engländer“ vorübergehend seine Türen. In den sozialen Medien gingen die Wogen hoch: Stammgäste übten scharfe Kritik an Plachuttas Umgang mit dem langjährigen Personal, beklagten „die Zerstörung einer Wiener Kulturinstitution“. Auch vor dem Lokal kam es zu Protestaktionen.
Fakt ist: Das bisherige Konzept ist laut den neuen Eigentümern nicht mehr rentabel, die Küche sanierungsbedürftig und Investitionen in Millionenhöhe notwendig. Friese schildert die Zustände hinter den Kulissen aus seiner Perspektive. Anhand von Fotos dokumentiert er mangelnde Ordnung und Hygiene im „Engländer“. Ebendiese Zustände hätten zum Zoff zwischen einem Mitarbeiter und Plachutta geführt.
Auch wenn Friese dessen laute Art nicht gutheißt, schätzt er doch Plachuttas organisatorische Präzision. „Er führt seine Restaurants beinahe wie ein Systemgastronom: mit klaren Zuständigkeiten, standardisierten Abläufen und kompromissloser Qualitätskontrolle.“ Friese vergleicht das Prinzip mit einem Theater: „Auf der Bühne wird einmal eine Oper gespielt, einmal ein Musical. Hinter den Kulissen aber muss jeder Handgriff sitzen, die Logistik stimmen.“
Friese selbst genießt bei seinen Gästen hohes Ansehen. Bäcker Kurt Mann attestiert ihm, „dass er ein wundervoller Gastgeber ist, gute Umgangsformen mit seinen Mitarbeitern pflegt und in Summe eine Topgastronomie betreibt, in der man sich willkommen fühlt“. Vielleicht glätten sich bis zum Frühjahr, wenn das „Café Engländer“ wieder öffnet, die Wogen ja.
Der Artikel ist im trend.PREMIUM vom 6. November 2026 erschienen.