Starbucks prüft Übernahme von Chipotle

Der US-Kaffeekonzern Starbucks hat offenbar eine Übernahme der Restaurantkette Chipotle Mexican Grill geprüft. Wie die Financial Times unter Berufung auf Insider berichtet, könnte damit eine der größten Übernahmen in der Geschichte der Gastronomiebranche bevorstehen. Die Überlegungen befinden sich allerdings noch in einem frühen Stadium.

Dem Bericht zufolge hat Starbucks in den vergangenen Monaten gemeinsam mit Beratern an einem möglichen Übernahmeangebot für Chipotle gearbeitet. Die auf mexikanische Gerichte spezialisierte Restaurantkette wird an der Börse mit knapp 39 Milliarden US-Dollar bewertet. Ob bereits ein formelles Angebot vorliegt, ist unklar. Angesichts der Komplexität eines solchen Zusammenschlusses könnte die Übernahme auch gänzlich ausbleiben.

Besonders brisant wäre der Deal mit Blick auf Starbucks-Chef Brian Niccol. Er leitete Chipotle mehr als sechs Jahre lang, bevor er im August 2024 zu Starbucks wechselte. Bei Chipotle hatte er sich einen Namen als erfolgreicher Sanierungsmanager gemacht, nachdem er das Unternehmen aus einer schweren Krise infolge mehrerer Lebensmittelsicherheitsskandale geführt hatte. Seit seinem Abschied hat sich der Aktienkurs von Chipotle laut Financial Times nahezu halbiert. Eine Übernahme würde Niccol somit zu seinem früheren Arbeitgeber zurückführen. Auch personell bestehen bereits Verbindungen: Mit Tressie Lieberman und Stephen Piacentini hat Niccol zwei ehemalige Chipotle-Manager zu Starbucks geholt.

Ein Zusammenschluss der beiden Unternehmen würde alle bisherigen Übernahmen in der Gastronomiebranche übertreffen. Zum Vergleich: 2014 übernahm Burger King die kanadische Kaffee- und Donutkette Tim Hortons für rund 11,4 Milliarden US-Dollar und gilt damit als einer der teuersten Fusionierungen. Gemeinsam kämen Starbucks und Chipotle auf einen Jahresumsatz von nahezu 50 Milliarden US-Dollar. Starbucks betreibt weltweit rund 41.000 eigene und lizenzierte Filialen, davon etwa 40 Prozent in den USA. Chipotle verfügt über rund 4.200 Restaurants, die sich fast ausschließlich auf dem US-Markt befinden.

Ob es tatsächlich zu einer Übernahme kommt, bleibt offen. Starbucks lehnte gegenüber der Financial Times eine Stellungnahme ab, Chipotle reagierte zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage.