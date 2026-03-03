Wie aus dem Mochi ein kleiner Gastroriese wurde

Als das Quartett Eduard und Nicole Dimant, Tobias Müller und Sandra Jedliczka 2012 mit dem ersten „Mochi“-Lokal an den Start ging, ahnte niemand, dass daraus einmal ein kleiner Gastroriese entstehen würde. Tobias Müller sieht die Entwicklung bis heute pragmatisch: „Wir haben immer wieder Neues probiert und sind so gewachsen. Es war nie eine große Strategie dahinter. Vielleicht wäre es manchmal vernünftiger gewesen, nichts zu machen, aber die Neugier war am Ende größer.“

Vielleicht liegt genau darin das Erfolgsgeheimnis: den Erfolg nicht erzwingen zu wollen. Vierzehn Jahre später beschäftigt die Mochi Group rund 180 Mitarbeiter:innen, erwirtschaftet ca. 21 Millionen Euro Umsatz und testet laufend neue Ideen. Vom Suppenautomaten bis zum Fast-Food-Konzept. Gleichzeitig wird das Bewährte gepflegt. Das Stammlokal in der Wiener Praterstraße ist nach wie vor Herzstück der Gruppe, ebenso wie die nur wenige Gehminuten entfernte „Cucina Itameshi“, die mit ihrer italo-japanischen Fusionsküche Gäste aus aller Welt anzieht. Dass die Marke künftig auch am Wiener Flughafen vertreten sein wird, freut Müller besonders: „Es ist faszinierend, an einem internationalen Dreh- und Angelpunkt, an dem Essen eine so große Rolle spielt, präsent zu sein.“ Tourist:innen sind für die Mochi-Gruppe längst eine wichtige Zielgruppe. „Obwohl wir eine komplett andere Küche machen, sind wir ein klassisches Wiener Produkt.“

Dass internationale Gäste den Durchbruch beschleunigen können, zeigte schon der Song Contest 2015. „Über einen Monat lang hatten wir extrem coole, internationale Gäste. Das war letztlich eine Initialzündung für uns.“