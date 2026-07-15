Das Comeback der Häuslbauer

Die Baubranche freut sich auf mehr Aufträge. Denn die vergangenen Jahre waren nicht einfach, die Umsatzrückgänge gingen quer durch alle Bereiche vom Ziegel bis zu Transportbeton und Betonfertigteilen, sie betrugen zeitweise bis zu 40 Prozent. „Seit dem zweiten Halbjahr 2025 erlebt der Neubau ein Revival“, so Christian Wimberger, Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens aus Oberösterreich, das von Salzburg bis Wien im Gewerbe- und Privatbau sowie als Bauträger tätig ist. „Vor allem zieht das Geschäft rund ums Sanieren, Umbauen und Aufstocken an, weil das Investitionsvolumen bei Wohnraumerneuerung oder -erweiterung überschaubarerer ist.“

Auch die Verkäufe gebrauchter Einfamilienhäuser haben aus diesem Grund stark zugenommen: Die meisten, die ein altes Einfamilienhaus erwerben, wollen es nachhaltig sanieren, mit PV-Anlagen und Wärmepumpenheizung aufwerten und durch Zubauten fit für die Bedürfnisse der kommenden Generationen machen.

In sämtlichen Bundesländern sind im Vorjahr die Einfamilienhausverkäufe laut Daten der Grundbuchexperten von Immounited stark gestiegen – am stärksten in Wien mit plus 31 Prozent und in Niederösterreich, wo um ganze 600 Häuser mehr verkauft wurden als im Jahr zuvor. „Die Entwicklung am Einfamilienhausmarkt ist insgesamt sehr erfreulich“, sagt Bernhard Reikersdorfer, Managing Director des im Einfamilienhausbereich führenden Maklerverbands Remax. „Die Mengendynamik hat unsere Erwartungen sogar übertroffen.“

Aufgrund der Ausgangslage mit Transaktionen über dem Zehnjahresmittel sind große Mengensprünge nach oben heuer laut Remax heuer zwar eher unwahrscheinlich. Dass Bauen und Finanzieren nach dem Anstieg der Energiepreise infolge des Irankriegs und aufgrund der wieder steigenden Zinsen wieder teurer würden, werde sich aber weniger auf die Kauf-, Bau- und Sanierungsbereitschaft auswirken – vielmehr würden die Käufer ihre Projekte auf einer niedrigen Preisbasis starten, sprich beim Kauf des Grundstücks oder des Hauses härtere Preisverhandlungen mit den Abgebern führen: „Die deshalb geringere finanzielle Gesamtbelastung und die vergleichsweise günstige Preisentwicklung sind wohl wesentliche Treiber für die außerordentlichen Zuwachsraten bei Einfamilienhäusern“, meint Reikersdorfer.

Auch die Baubranche bleibt zuversichtlich, was die Aufträge der privaten Häuslbauer angeht. „Trotz aller bestehenden Herausforderungen blickt die österreichische Betonfertigteilindustrie mit vorsichtigem Optimismus in die Zukunft“, sagt Michael Wardian, Geschäftsführer der Kirchdorfer Fertigteilholding GmbH und Präsident des Verbands der österreichischen Betonfertigteile (VÖB): „Konkret erwarten etwa zwei Drittel der befragten Mitgliedsbetriebe für das laufende Geschäftsjahr 2026 eine stabilere Umsatzentwicklung in der gesamten Branche.“

Großes Zukunftspotenzial sehen 85 Prozent der befragten Mitgliedsbetriebe in der Fertigteilbauweise im Hochbau. Denn Fertiggaragen, Keller und Wände aus Beton können entscheidend dazu beitragen, mittels höherer Planungsqualität und höherer Vorfertigungsgrade teure Bau- und Montagezeiten zu reduzieren und damit das Leben der Häuslbauer zu vereinfachen.