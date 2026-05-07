Wiener Büromarkt: Nachhaltige Projekte dominieren

In all diesen Gebäuden werden mit 25 bis 30 Euro pro Quadratmeter im Monat die höchsten Büromieten Österreich verlangt – und bezahlt. Denn Unternehmen, die Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen heften, wollen diese auch mit ihrem Headquarter zeigen. Zudem haben Green Buildings niedrige Wartungs- und Betriebskosten, in Zeiten teurer Energie ein wesentlicher Punkt.

„Nachhaltigkeit ist kein abstraktes Zukunftsthema, sondern ein ganz konkreter wirtschaftlicher Faktor“, so Stefan Krejci, Geschäftsführer Re/Max Commercial. „Nutzer und Investoren achten verstärkt darauf, wie effizient ein Gebäude betrieben werden kann und ob es für Jahrzehnte finanziell attraktiv bleibt.“ Denn diese Faktoren bestimmten noch mehr als die Lage über den langfristigen Wert, unterstreicht auch Ehlmaier: „Moderne Arbeitswelten mit Fokus auf Nachhaltigkeit und Nutzerkomfort werden immer stärker nachgefragt.“ Er erwartet daher weiter steigende Spitzenmieten, wobei auch der Nachfrageüberhang helfe: Heuer werden rund 200.000 Quadratmeter an modernen und grünen Büroflächen fertig – doch die Nachfrage ist noch deutlich höher.

Besonders der Anstieg der Vermietungsleistung von 2024 zu 2025 ist mit 40 Prozent eindrucksvoll, sagt auch Eugen Otto, Geschäftsführer Otto Immobilien, und spricht von einer „deutlichen Belebung“ am Markt. Im Jahr 2025 wurden gleich drei Großvermietungen über 10.000 Quadratmeter abgeschlossen – in den drei Jahren davor gab es keinen einzigen Abschluss dieser Größenordnung. Und das, obwohl mehrere von den Maklern seit Jahren umworbene große Unternehmen, die einen Umzug planen, aufgrund der instabilen Konjunkturentwicklung jede Investition lieber zweimal überlegen: „Viele verbleiben letztlich in ihren Bestandsflächen. ‚Stay versus Go‘ ist eine strategische Grundfrage, die sich immer mehr Unternehmen stellen“, so Otto. „Die Marktdaten spiegeln damit nicht nur eine plötzliche Nachfragewelle wider, sondern auch den Abschluss aufgeschobener Entscheidungen.“

Auch laut Otto werden die Mieten heuer weiter steigen: „Es zeigt sich klar, wofür Unternehmen bereit sind, hohe Mieten zu akzeptieren“, erklärt Barbara Linder, Teamleiterin Büroflächen bei Otto Immobilien. „Für erstklassige Büroflächen in Toplagen mit entsprechender Qualität und ESG-Konformität besteht Zahlungsbereitschaft. Lage und Qualität sind jene entscheidenden Faktoren, die höhere Mietansätze rechtfertigen.“

Das erst 2025 fertiggestellte Büroprojekt „LeopoldQuartier Office“ des Immobilienentwicklers UBM Development erzielt ebenfalls Spitzenmieten – so sicherte sich der Coworking-Spezialist „YourOffice“ gleich die drei obersten Stockwerke, um 26,60 Euro pro Quadratmeter im Monat. Gespräche mit weiteren Mietinteressenten befinden sich laut UBM-CEO Thomas G. Winkler im fortgeschrittenen Stadium und belegen, dass das Angebot an funktionalem Büroraum für New Work in Wien beschränkt ist und durch die immer strengeren ESG-Vorschriften, welche das UBM-Projekt dank Geothermie und Holz-Hybrid-Bauweise als CO2-neutrales Bürohaus mit Top-Nachhaltigkeitszertifizierung auf dem höchsten Niveau erfüllt, noch weiter verknappt wird. „Unsere Mieterfolge beweisen, dass das Büro lebt – und es ist lebendiger denn je“, sagt Winkler.