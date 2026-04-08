Staatsanwaltschaft Graz ermittelt gegen Soravia

Laut der Tageszeitung Der Standard sei Basis der Ermittlungen gegen den Immobilienkonzern Soravia eine im März 2025 eingebrachte Anzeige, im Fokus stünden mehrere Unternehmensmanager. Die Ermittlungen laufen noch. „Ein Zeithorizont kann derzeit nicht genannt werden“, zitiert die Zeitung die Staatsanwaltschaft. Soravia dementierte die Vorwürfe.

Laut Standard könnte es um den Abzug von Geldern aus den Betreiberfirmen des „Hospiz am Arlberg“ in St. Christoph in Tirol gehen, das der Soravia nahezu zur Gänze gehöre. Der Betrieb stehe still, das Gebäude warte auf eine Sanierung. 20 Millionen Euro seien bis März 2025 von der Dachgesellschaft Hospiz am Arlberg Holding GmbH an andere Soravia-Firmen gegangen. Hinzu kämen hohe Zinszahlungen. Die Abflüsse seien insofern heikel, da in den Betreiberfirmen auch Geld von externen Investoren stecke, denen vertraglich versichert wurde, dass ihre Mittel in das Hospiz fließen.

Eine schwache finanzielle Lage der direkten Betreibergesellschaft Arlberg Hospiz Hotel St. Christoph Werner Gesellschaft m.b.H. KG habe zudem bereits die Steuerberater besorgt. Eine Osttiroler Steuerberatungskanzlei, die mit dem Hospiz befasst sei, schreibe von einer „drastisch verschlechterten finanz- und ertragswirtschaftlichen Situation“, so der Standard. Auch werfe die Kanzlei die Frage auf, warum keine „Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung gemäß Insolvenzordnung“ vorliege.