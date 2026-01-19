Warum nachhaltige Immobilien beliebter werden

Besonders die jüngeren Generationen treiben den Wandel voran. Sie sind laut der Studie schon jetzt bereit, höhere Kaufpreise für eine energieeffiziente Ausstattung zu zahlen. Weinberger ist das besonders wichtig, denn schließlich sind die Millennials die Käufergruppe der Zukunft: „Die Generation unter 30 will nachhaltig wohnen – ökologisch, energiesparend und gut angebunden. Diese Nachfrage wirkt sich unmittelbar auf den Markt aus. Vor allem im Neubausektor haben nachhaltige Immobilien einen klaren Verkaufsvorteil.“

Wie sehr das stimmt, können jene Immobilienentwickler bestätigen, die bereits heute nur mehr zertifizierte Green Buildings errichten. So hat der an der Börse Wien notierte, auf Ökologie spezialisierte Immobilienentwickler UBM Development in den ersten neun Monaten heuer um 25 Prozent mehr Wohnungen verkauft als in der Vergleichsperiode des Vorjahres – mehr als 100 davon sogar „vom Plan weg“, noch bevor der erste Spaten gesetzt wurde. Mit dem Leopold Quartier errichtet das Unternehmen am Donaukanal Europas erstes Stadtquartier in Holz-Hybrid-Bauweise. „Eine Wohnung in einem Holz-Hybrid-Haus zu erwerben, ist wie Eier von freilaufenden Hühnern zu kaufen. Es bedeutet Wohnen ohne schlechtes Gewissen“, sagt CEO Thomas G. Winkler. „Die Holz-Hybrid-Bauweise reduziert langfristig Emissionen und schont Rohstoffe. Wir sind stolz, an einem so beeindruckenden Projekt beteiligt zu sein“, meint auch Karl-Heinz Strauss, CEO des Baukonzerns Porr, der das Projekt ausführt. Die ersten der insgesamt rund 250 Wohnungen wurden bereits übergeben. Die Preise sind trotz der nachhaltigen Bauweise lageüblich, zudem können sich Käufer langfristig an niedrigen Betriebskosten erfreuen, denn die Energieversorgung erfolgt aus erneuerbaren Quellen und zu 100 Prozent frei von Erdgas.

Auch der private Immobilienentwickler Winegg hat sich wie UBM freiwillig dazu verpflichtet, bereits heute – und damit lange vor gesetzlich festgelegten Deadlines – nur mehr nachhaltige und nach den strengen Nachhaltigkeitskriterien der EU-Taxonomie zertifizierte Immobilien zu bauen. Dass das nicht nur bei den teuersten Projekten des Unternehmens in der Wiener Innenstadt gelingt, sondern auch in leistbaren Lagen, beweist aktuell das Projekt Grand Garden in Wien-Ottakring. Errichtet werden rund 120 Eigentumswohnungen mit Preisen ab rund 5.500 Euro pro Quadratmeter. Doch die Ausstattung erfüllt höchste Ansprüche: Eichenparkett, moderne Fußbodenheizung, Klimaanlagen in den Dachgeschßen sowie smarte Hausverwaltung via App, Postempfangsboxen und eine digitale Gegensprechanlage garantieren zeitgemäßen Wohnkomfort. Die Energieversorgung erfolgt effizient über Fernwärme und Photovoltaikanlagen auf dem Dach. Das Green-Building-Zertifikat von DGNB mit der Topnote „Gold“ bestätigt die Werthaltigkeit – Eigentümer werden sich aber noch mehr am Highlight des Projektes erfreuen, einer mehr als 1.000 Quadratmeter großen Grünoase im Innenhof. „Unser Anspruch lautet, Lebensräume zu schaffen, die auch in Jahren noch Bestand haben – für Menschen, die Wert auf Qualität, Nachhaltigkeit und urbanes Wohnen legen“, sagt Gründer und Geschäftsführer Christian Winkler.

„Für Käufer ist Nachhaltigkeit längst mehr als ein Trend: Sie ist ein entscheidender Faktor bei der Wahl des Eigenheims“, meint auch Gerhard Klein, Geschäftsführer der 3SI Makler GmbH. Die Vertriebstochter des privaten Immobilienentwicklers 3SI Immogroup hat heuer wie UBM mehr Wohnungen denn je verkauft. Dabei half der klare Fokus auf Nachhaltigkeit, so Klein: „Unsere Kunden schätzen besonders die Verbindung aus Nachhaltigkeit, Wohnkomfort und Wertbeständigkeit, und unsere Projekte zeigen, dass man heute schon so wohnen kann, wie die Stadt von morgen es erfordert.“

Mit einem Green-Building-Zertifikat in „Gold“ von ÖGNI ausgestattet, ist beispielsweise das Projekt The Temptation in der Vermarktung besonders erfolgreich. „Geothermie, eine hauseigene Photovoltaikanlage und konsequent ökologische Bauweise sorgen nicht nur für ein gutes Gewissen, sondern auch für dauerhaft niedrige Betriebskosten“, erklärt Klein. Das Ensemble aus zwei eleganten Baukörpern in der Währinger Schumanngasse bietet 85 moderne Eigentumswohnungen sowie 14 Büro- und Ordinationsflächen. Einen Monat nach der Fertigstellung sind nur mehr 15 Wohnungen zu haben – zu Preisen ab 6.500 Euro pro Quadratmeter.