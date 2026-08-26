IA statt AI: Was wir von Tieren und der Natur über modernes Business lernen können

Aussenaufnahme St. Martins Therme und Lodge©Dragan Dok
Wer heute von AI spricht, meint meist künstliche Intelligenz. In der ST. MARTINS Business Lodge bekommt der Begriff eine augenzwinkernde neue Bedeutung: IA – der Ruf des Esels. Doch hinter diesem Wortspiel steckt eine Haltung, die gerade im Business neue Perspektiven eröffnet: Was können wir von der Natur, von Tieren und von unmittelbaren Erfahrungen für moderne Zusammenarbeit, Führung und Kommunikation lernen?
Die ST. MARTINS Business Lodge im burgenländischen Seewinkel verbindet dafür professionelle Tagungs- und Seminarinfrastruktur mit der besonderen Kraft der Natur. Eingebettet in die einzigartige Landschaft der Nationalparkregion Neusiedler See – Seewinkel entstehen Räume für klassische Meetings ebenso wie für außergewöhnliche Business-Erlebnisse.
Meeting auf höchstem Niveau – mit dem gewissen Extra
Als Green Meeting Location trägt die ST. MARTINS Business Lodge das Österreichische Umweltzeichen und steht für nachhaltige Veranstaltungen auf höchstem Niveau. Moderne Seminartechnik, professionelle Rahmenbedingungen und individuelle Betreuung schaffen die Basis für erfolgreiche Tagungen, Workshops, Konferenzen und Incentives. Dazu kommt das, was einen Aufenthalt in der Region so besonders macht: Natur, Tiere, Genuss und echte Begegnungen. Denn erfolgreiche Business-Tage bestehen nicht nur aus Agenda-Punkten. Sie leben auch von gemeinsamen Erlebnissen, neuen Impulsen und Momenten, über die man noch lange spricht.
Erlebnisprogramme, die verbinden
Ob sportlich, spielerisch oder genussvoll: Die ST. MARTINS Business Lodge bietet vielfältige Möglichkeiten, aus einem klassischen Meeting ein gemeinsames Erlebnis zu machen. Beim Fun Triathlon stehen Teamgeist, Bewegung und jede Menge Spaß im Mittelpunkt. Beim Reed Escape wird die einzigartige Landschaft des Seewinkels zur Kulisse für eine außergewöhnliche Team-Challenge.Wer es genussvoller mag, entdeckt beim Rum Tasting, geht auf Seewinkel-Safari oder rollt bei den Seewinkler Sushi Rollen regionale Zutaten zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis – auf Wunsch auch vegan.
Für MICE-Gruppen, die im Buchungszeitraum 08.02. bis 19.03.2027 buchen, ist als besonderes Highlight eines von diesen drei Erlebnissen inkludiert. So wird aus einer Tagung mehr als ein Termin im Kalender: gemeinsame Zeit, die verbindet und in Erinnerung bleibt.
IA statt AI: Kommunikation ganz unmittelbar
Und dann sind da die Esel.Die speziell ausgebildeten Therapietiere vom hauseigenen, Green Care zertifizierten Auszeithof Gut St. Martins können im Rahmen ausgewählter Business-Trainings neue Perspektiven auf klassische Führungsthemen eröffnen. Denn Tiere reagieren unmittelbar. Sie kommunizieren ohne Präsentation, ohne Smartphone und ohne PowerPoint. Präsenz wird spürbar, Kommunikation wird direkt erlebbar und Selbstwirksamkeit entsteht ohne technische Hilfsmittel. Auch andere Bauernhoftiere wie Ziegen, Schafe und Hühner können dabei Teil außergewöhnlicher Lernsettings sein. Das Entscheidende: Solche Erfahrungen bleiben häufig länger im Gedächtnis als theoretische Modelle. Gruppendynamik wird sichtbar, Kommunikation unmittelbar erfahrbar und Leadership bekommt eine ganz neue Dimension.
Nachhaltigkeit, die man selbst erlebt
Auch abseits der tiergestützten Angebote wird Nachhaltigkeit in der ST. MARTINS Business Lodge erlebbar. Bei Eco-minded Teambuildings bauen Teams beispielsweise Nistkästen für Turmfalken, entwickeln schwimmende Brutplätze für Flussseeschwalben oder gestalten wissenschaftlich fundierte Insektenhotels. Dabei steht nicht allein das gemeinsame Tun im Mittelpunkt. Ausgebildete TrainerInnen vermitteln Wissen über Arten, Ökosysteme und ökologische Zusammenhänge und machen Nachhaltigkeit so praktisch und greifbar. Das Ergebnis: Teamentwicklung mit Sinn, gemeinsamer Impact und ein Erlebnis, das über den Veranstaltungstag hinauswirkt.
Business trifft Burgenland
Die ST. MARTINS Business Lodge steht damit für eine neue Generation von Business-Veranstaltungen:
High-End trifft Natur.
Meeting trifft Erlebnis.
AI trifft IA.
Und genau darin liegt die Stärke: Hier muss man sich nicht zwischen professionellem Business und außergewöhnlichen Erlebnissen entscheiden. Beides gehört zusammen. Für Meetings, Seminare und Veranstaltungen ebenso wie für Incentives und Teambuildings bietet die ST. MARTINS Business Lodge den passenden Rahmen – professionell, nachhaltig und mit jener besonderen Portion Seewinkel, die aus einem Business-Aufenthalt ein echtes Erlebnis macht.
ST. MARTINS Business Lodge – wo Business auf Natur trifft und aus gemeinsamer Zeit bleibende Erinnerungen entstehen. Jetzt anfragen.