IA statt AI: Was wir von Tieren und der Natur über modernes Business lernen können

Ob sportlich, spielerisch oder genussvoll: Die ST. MARTINS Business Lodge bietet vielfältige Möglichkeiten, aus einem klassischen Meeting ein gemeinsames Erlebnis zu machen. Beim Fun Triathlon stehen Teamgeist, Bewegung und jede Menge Spaß im Mittelpunkt. Beim Reed Escape wird die einzigartige Landschaft des Seewinkels zur Kulisse für eine außergewöhnliche Team-Challenge.Wer es genussvoller mag, entdeckt beim Rum Tasting, geht auf Seewinkel-Safari oder rollt bei den Seewinkler Sushi Rollen regionale Zutaten zu einem besonderen kulinarischen Erlebnis – auf Wunsch auch vegan.

Für MICE-Gruppen, die im Buchungszeitraum 08.02. bis 19.03.2027 buchen, ist als besonderes Highlight eines von diesen drei Erlebnissen inkludiert. So wird aus einer Tagung mehr als ein Termin im Kalender: gemeinsame Zeit, die verbindet und in Erinnerung bleibt.