Innehalten ist keine Pause. Es ist Führung.

Zehn Menschen stehen im Kreis. Zwei Geschäftsführer. Acht Bereichsleiterinnen und Bereichsleiter. Ein mittelständisches Unternehmen aus der DACH-Region. Ich erkläre die Regeln eines systemischen Spiels. Klar. Einfach. Alle haben es verstanden.

Sie legen los.

Zuerst: Chaos. Zögerliche Blicke. Niemand weiß recht, wie. Dann erste Versuche, erste Bewegungen, erste tastende Handlungen. Langsam kommt Rhythmus rein. Einer gibt einen Impuls — die anderen folgen. Schritt für Schritt werden sie besser. Spielen nicht mehr einzeln, sondern miteinander. Und dann passiert etwas, das man nicht erzwingen kann: Sie werden synchron. In der Bewegung. In der Stimme. Im Takt. Links. Rechts. Links. Gemeinsam.

Sie haben es geschafft. Zwanzig Minuten.

Dann: Innehalten. Reflexion.

Ich frage: Was habt ihr gerade erlebt?

Stille. Nachdenkliche Blicke. Niemand weiß sofort, worum es eigentlich ging. Das Systemische war niemandem bewusst. Schritt für Schritt, Frage für Frage, entstehen die Erkenntnisse.

Und dann — der Moment, der bleibt.

Einer sagt leise: „Das sind wir. Das ist unser Alltag.“

Niemand geht in Führung. Alle warten aufeinander. Alle versuchen, alles gemeinsam zu machen — synchron, abgestimmt, ohne dass einer wirklich die Verantwortung übernimmt. Sie haben es sogar laut gesagt: Links. Rechts. Links. Alle gleichzeitig. Keine Stimme für sich. Nur im Miteinander — und damit auch: ohne klare Richtung.

Ein Führungsteam. Das nicht führt.

Diese Erkenntnis hätte kein Workshop der Welt in zwei Tagen erzeugt. Das Spiel hat sie in zwanzig Minuten sichtbar gemacht. Die Reflexion hat sie verstehbar gemacht. Und das Innehalten hat sie unvergesslich gemacht.