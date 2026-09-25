Kapital auf vier Rädern

In manchen Unternehmen steht eine beträchtliche Liquiditätsreserve dort, wo sie wahrscheinlich am wenigsten vermutet wird: direkt vor der Tür auf dem Firmenparkplatz. Denn jeder gekaufte Dienstwagen bindet Kapital. Bei einer größeren Flotte kommt rasch eine erhebliche Summe zusammen. Geld, das möglicherweise gerade für Wachstumsprojekte, Digitalisierungsvorhaben oder die Erweiterung

eines Standorts benötigt wird. Die Fahrzeuge einfach zu verkaufen, würde allerdings ein anderes Problem schaffen: Serviceteams, Außendienst und andere Beschäftigte müssen weiterhin mobil bleiben.

Eine Lösung dafür lautet Sale and Lease back. Dabei verkauft das Unternehmen seinen bestehenden Fuhrpark an einen Leasinganbieter und least dieselben Fahrzeuge anschließend zurück. Die Autos bleiben ohne Unterbrechung im Einsatz, während der vereinbarte Kaufpreis neuen finanziellen Spielraum schafft.

Aus Eigentum wird damit eine vertraglich vereinbarte Nutzung. Das Unternehmen erhält zusätzliche Liquidität und bezahlt künftig eine monatliche Leasingrate. Wird der Verkauf mit Full-Service-Leasing kombiniert, lassen sich zugleich laufende Kosten besser planen und Aufgaben der Fuhrparkverwaltung auslagern.

„Sale and Lease back ist besonders für mittelständische Unternehmen mit hoher Kapitalbindung im Fuhrpark und steigenden Fuhrparkkosten interessant“, sagt Lorenz Loidl, Commercial Director bei Ayvens Austria. Als sinnvolle Größenordnung nennt der Mobilitätsdienstleister Flotten ab etwa zehn Fahrzeugen.

Ob sich das Modell im konkreten Fall eignet, hängt allerdings nicht allein von der Anzahl der Autos ab. Ausschlaggebend ist vor allem, welcher Erlös mit dem Verkauf erzielt werden kann. Einen typischen Wert für die dadurch gewonnene Liquidität gibt es laut Ayvens nicht. Zu unterschiedlich sind Größe und Zusammensetzung der Fuhrparks. Entscheidend sind Alter, Zustand, Laufleistung und aktueller Marktwert der einzelnen Fahrzeuge. Liegt dieser über dem Buchwert, können nach Angaben von Ayvens im Zuge des Verkaufs auch stille Reserven gehoben werden. Die konkreten bilanziellen und steuerlichen Auswirkungen hängen von der jeweiligen Transaktion ab.