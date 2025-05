fynk: „Slack“ für das Vertragswesen

Vertragsmanagement ist wichtig, aber nichts, was im Tagesgeschäft Spaß macht. Digitale Helfer für das Vertragswesen gibt es en masse, meist sind die Lösungen für große Unternehmen gebaut, für KMU oft zu teuer oder zu komplex. So werden vielerorts noch immer fleißig Word-Dokumente im Kreis geschickt.

Diese Erkenntnis hatten Dominik Hackl und Constantin Wintoniak bereits 2021. Da hatten die beiden ihr Start-up Prescreen bereits erfolgreich an Xing verkauft und eine To-Do-Liste mit Businessproblemen in der Lade, die nach einer Lösung schrien. „Wir hatten bei unserer ersten Gründung selbst das Problem, dass ich als einziger in der Geschäftsführung Verträge freigeben durfte“, erinnert sich Wintoniak, „das führte in bestimmten Situationen immer wieder zu Kapazitätsproblemen.“ Die neue Mission war gefunden: Ein Produkt für Vertragsmanagement zu entwickeln, „das leichtgewichtig und leistbar ist“, sagt der CEO und Mitgründer von fynk.

Die beiden holten sich Markus Presle an Bord und bauten bis Mitte 2023 einen Prototypen von fynk, der zwei Jahre später marktreif ist und bereits von über 300 Unternehmen, vornehmlich im DACH-Raum, verwendet wird. „Im Kern muss man sich fynk wie ,Slack‘ für das Vertragsmanagement vorstellen“, sagt Wintoniak. „Wir versuchen zwei Kernprobleme zu lösen: Ordnung ins Vertragsarchiv zu bringen und einen effizienten Workflow zu gewährleisten. Jeder Mitarbeitende soll Dokumente abarbeiten, erstellen und signieren können.“