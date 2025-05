Kami Krista: Der Pharma-Revolutionär

Dass der Hauptstandort des Start-ups sich in Wien finden würde, war nicht geplant. „Ich wollte langfristig in den USA leben. Ich habe immer noch ein Spezialvisum“, so Krista. Doch dann begann die Coronapandemie und er bemerkte, dass das Um und Auf beim Gründen eines Start-ups das Netzwerk ist. Und Krista, ein Stammgast am Europäischen Forum Alpbach, ist in Österreich deutlich besser vernetzt als in den USA. Zudem sind die wichtigsten Pharmaunternehmen ebenfalls in Europa ansässig. Weder Krista noch sein Team bereuen den Schritt, das Start-up von Wien aus aufzuziehen – aus einer „Businessperspektive war es sinnvoll“.

„Meine Hoffnung ist, dass wir in Wien bleiben können“, doch der aktuell laufende Recruitingprozess für zwei ausgeschriebene Stellen dämpf Kristas Optimismus. Die Talentdichte in Wien sei nicht besonders hoch: „Das heißt nicht, dass es in Wien keine talentierten Menschen gibt. Aber bis jetzt haben wir die Erfahrung gemacht, dass es zu wenige Personen gibt, die Start-up- oder Entrepreneur-Erfahrung haben.“

Die Start-up-Umgebung wäre in Wien grundsätzlich gegeben. Doch es wird politisch zu wenig getan, um die besten Köpfe anzuziehen, kritisiert Krista und spricht damit unter anderem die RotWeiß-Rot-Karte an. Mehrere der Personen, die für die offenen Stellen in Frage kommen, sind Drittstaatsangehörige. Der Prüfprozess, um eine Rot-Weiß-Rot-Karte zu bekommen, dauere viel zu lange, so Krista: „Für Start-ups zählt aber jede Woche.“

Trotz aller Hürden – das Start-up entwickelt sich wie geplant. Als nächste Schritte will Elio die Datengrundlage präzisieren und erweitern sowie die einheitsbasierte Quantifizierung von Nachhaltigkeitsprofilen vorantreiben. Die Kosten für die ökologischeren Alternativen sollen ebenso in das Nachhaltigkeitsprofil inkludiert werden. Wenn ihm das alles gelingt, sieht Investor Treichl große Erfolge für das Start-up: „Das Allerwichtigste ist es, die Koordinationsplattform über die Lieferketten zu legen. Wenn Kami das knackt, kann es ein super Geschäft werden.“