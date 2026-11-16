trend: Woran arbeiten Ihre Agenten gerade, während wir sprechen?

Peter Steinberger: Beim Aufwachen heute Morgen wies mich mein persönlicher Agent Dots auf einen Terminkonflikt in meiner Agenda hin. Jetzt gerade stelle ich ein WebFramework um, daran arbeiten vermutlich 20 Agenten gleichzeitig. Dann gibt es noch einen Orchestrator, also einen Chefagenten, der arbeitet an Tests, und einen, der die Codequalität verbessert. Alles in allem sind schätzungsweise 50 Agenten jetzt gerade für mich am Arbeiten. Ich habe das Gefühl, zu jedem Zeitpunkt arbeitet aber mindestens einer für mich.

Gibt es bestimmte Dinge, die Ihre Agenten nicht dürfen?

Im Privaten gebe ich den Agenten sehr viel Spielraum. Im Arbeitsumfeld ist es deutlich strenger, da haben alle einen Guardian, also einen Aufpasseragenten, mit dem sie verhandeln und gegenüber dem sie rechtfertigen müssen, wieso sie beispielsweise Dateien verschicken wollen. Das kontrolliere ich auch genauer.

Wie fühlt es sich an, die jüngste Technologierevolution losgetreten zu haben?

(Überlegt lange.) Ich tue mich schwer, das in Worte zu fassen. Mein Leben war vor einem Jahr ganz anders. Ich hatte dreizehn Jahre lang enorm viel gearbeitet und dann nach dem Verkauf meiner Firma eine dreijährige Pause eingelegt. Vor einem Jahr war ich gerade erst in die Techwelt zurückgekehrt und hatte so viel Freude daran, KI auszuprobieren.

Das taten Sie enorm erfolgreich: Der von Ihnen programmierte Agent Open Claw hat die Welt im Sturm erobert.

Die Geschwindigkeit des Wandels bei KI ist wirklich atemberaubend, und sie nimmt immer noch weiter zu. Vergangenes Jahr kam alle paar Monate ein neues Modell heraus, und nun geschieht das alle paar Wochen. Man erwartet es schon fast. Ich kann mir gerade nichts Spannenderes vorstellen, auch wenn die Arbeit sehr intensiv ist.

Sie verbringen enorm viel Zeit mit den Modellen, denn Sie arbeiten sieben Tage die Woche. Werden Sie manchmal auch von Ihren Agenten überrascht?

Jeden Tag. Vor einem Jahr waren die Modelle ja bereits gut, aber man musste viel mit ihnen direkt interagieren. Ich gab einen Befehl ein, das Modell führte etwas aus, ich dachte nach und gab einen neuen Befehl ein. Ich tat das parallel bei drei oder vier Modellen, aber es war alles noch sehr händisch. Heute gebe ich ihnen Metaziele: „Schreibe Software. Finde Schwachstellen mit Blick auf die und die Charakteristika und behebe sie. Mache, so viel du kannst, eigenständig und stelle mir deine Rückfragen gesammelt, wenn ich später zurück am Schreibtisch bin.“ Dass die Modelle Probleme derart verstehen und die übergeordneten Zusammenhänge erkennen können, das war vor einem Jahr noch mein Job. Sie helfen mir teilweise auch, das Problem auf mehreren Ebenen zu beleuchten oder in einer Weise, auf die ich nicht selbst gekommen wäre.

Glauben Sie, es wird auch Ihren Job eines Tages nicht mehr brauchen, weil die Modelle alles alleine erledigen?

Derzeit sind die Modelle wahnsinnig gut, aber was ihnen fehlt, ist Geschmack. Sie können alles machen, aber die Frage ist, was man sie machen lassen sollte und wo man Nein sagen muss. Das möchte ich keinem Modell überlassen, weil sie darin einfach nicht gut sind. Teilweise ist meine Arbeit heute sogar anspruchsvoller. Früher habe ich eine Entscheidung getroffen, dann damit weitergearbeitet und später die nächste Entscheidung getroffen. Heute muss ich ständig entscheiden. Abends bin ich bisweilen so entscheidungsmüde, dass ich nicht einmal mehr überlegen will, was ich anziehe. (Lacht.) Die Arbeit verändert sich Schritt für Schritt, und daraus ergeben sich immer neue Möglichkeiten. Ich sehe nicht, dass der Trend stoppt.

Der Produktchef von Meta sagte, dass Open Claw sein Denken bei der Entwicklung des persönlichen Agenten Muse wesentlich beeinflusst habe. Ist das der Preis von Open Source: dass andere mit Ihrer Arbeit Geld verdienen?

Ich würde das gar nicht auf Open Source oder Closed Source beschränken. Letztlich ging es um eine Idee. Um die zu verstehen, braucht man oft gar nicht den Code zu lesen. Ich habe den Leuten gezeigt, was mit KI möglich ist: dass die Modelle bereits die Fähigkeit besitzen, besseren Code zu schreiben und proaktiv zu sein. Und was noch alles möglich ist, wenn man diese Fähigkeit auf andere Bereiche anwendet.

Aber das war doch nur möglich, weil Open Claw ein offenes, für jeden nutzbares Projekt war. Die KI-Labs wie Open AI halten ihre Modelle hingegen geschlossen.

Wenn ich Open Claw nicht als Open-Source-, sondern als Closed-Source-Projekt gemacht hätte, wäre die Idee vielleicht nicht so weit gereist. Oder sie hätte länger gedauert. Aber darum geht es gar nicht: Unser Hauptproblem heute ist eine mangelnde Vorstellungskraft dazu, was man mit den Modellen noch alles tun könnte, welche unserer Probleme sie noch lösen könnten. Denn das verlangt eine neue Denkweise. Und die Modelle werden so schnell so viel besser, dass wir mit dem Nachdenken gar nicht nachkommen.

Lassen Sie uns über die transatlantischen Unterschiede sprechen. Sie sind einer der klügsten Köpfe, die Europas Techszene hat, und auch Sie sind ins Silicon Valley abgewandert. Muss man das heutzutage?

Ich habe Open Claw ja gebaut, als ich zwischen Wien und London gependelt bin – ganz unterschreiben würde ich das also nicht. Aber in Europa waren die Reaktionen leider mehr auf die Probleme fixiert, statt zu sagen: „Wow, jetzt hat mal jemand in Europa etwas Cooles gebaut.“ Ich war beim Österreichischen Rundfunk im Fernsehen zu Gast (in der „ZIB 2“ bei Armin Wolf, Anm.) und wurde bombardiert mit Fragen zur Sicherheit und zur Verantwortung. Die haben natürlich ihre Berechtigung. Aber wenn man nur auf die Probleme schaut, wie will man dann erreichen, dass die Menschen die Angst verlieren und Zeit investieren, um KI zu verstehen? Und sich auf die Veränderungen vorbereiten? Wir brauchten in Europa mehr Leute, die verstehen, dass KI ihnen helfen kann, und die Spaß am Entwickeln haben.

Was wäre eine konkrete Sache, die sich in Europa ändern müsste, damit wir bei KI nicht noch weiter abgehängt werden?

Wir brauchten eine einheitliche Firmenstruktur, also eine EU-Inc. Ich muss mich als Gründer schon mit genug Problemen herumschlagen. Da brauche ich nicht noch länderspezifische Auflagen, die mir Zeit nehmen, um über das Produkt nachzudenken. Als ich mein letztes Start-up an eine Private-Equity-Firma in den USA verkaufen wollte, wäre der Deal fast schiefgegangen, weil Österreich ein Investitionsschutzgesetz hat. Als Idee ist das gut, aber in der Praxis frisst das enorm viel Zeit und verursacht viel Stress. Ebenso Notarzttermine, auf die man zwei Wochen lang warten muss. Diese kleinen Hürden addieren sich und machen Europa in der Summe unattraktiv.

Hatten Sie denn nach Ihrer Erfindung von Open Claw Angebote aus Europa?

Nein.

In den USA hingegen wollte jeder Sie einstellen, Sie sind jetzt seit sechs Monaten in San Francisco. Was haben die Europäer am Silicon Valley nicht verstanden?

Ich muss gestehen, dass Open AI die größte Firma ist, für die ich je gearbeitet habe, also fehlt mir ein bisschen der Vergleich. Was ich toll finde, ist, wie offen mit Ideen und mit Kritik umgegangen wird. Hier herrscht eine ungewöhnlich offene Kultur, und es ist wenig hierarchisch. Die generelle Einstellung lautet: Lass es uns einfach ausprobieren. Gestern zum Beispiel hatten wir um 15 Uhr ein Meeting, das spontan bis 22 Uhr ging. Den Leuten ist ihre Arbeit wichtig, und sie sind motiviert.

Gibt es umgekehrt Momente, in denen Sie merken, dass Sie eben doch Europäer und kein Amerikaner sind?

Ich bin sehr direkt und mag es nicht, wenn man um den heißen Brei herumredet. Ich will umgekehrt auch, dass man mir direkt Feedback gibt, damit ich an mir arbeiten kann. Das ist in Kalifornien nicht die Kultur. Aber ich habe schon sehr viel gelernt. (Lacht.)

Sie arbeiten bei Open AI für Codex, also die KI zum Programmieren. Welchen Titel haben Sie dort?

Ich bin technischer Mitarbeiter, ebenso mein Manager. Hier hat jeder den gleichen Titel. Open AI ist es wichtig, dass man nicht auf Titel schaut, und ich stimme dem zu: Titel schaffen Unterschiede. Hier ist alles im Schnellmodus: Die Arbeit verändert sich dauernd, weil sich die Technologie ständig weiterentwickelt. Bisweilen müssen wir auch die ganze Firma neu organisieren, weil nach sechs Monaten Dinge auf einmal keinen Sinn mehr ergeben.

Sie sind ja offensichtlich sehr gut darin, Trends frühzeitig zu erkennen. Was kommt nach dem Zeitalter der Agenten?

Lustig, dass Sie das fragen, denn ich habe das Gefühl, wir kratzen bei Agenten gerade erst an der Oberfläche.

Wie meinen Sie das?

Ich denke etwa an unseren neuen persönlichen Agenten Dots. Ich helfe bei dem Produkt mit und habe so viele Ideen, wie man ihn noch nützlicher machen kann. Was Dots heute kann, ist cool, aber der Agent könnte noch so viel mehr proaktiv dabei helfen, unseren Alltag zu gestalten. Etwa wenn Ihr Agent mit meinem Agenten reden würde. Doch wie muss ich etwas bauen, dem wir beide vertrauen würden?

Sie haben finanziell ausgesorgt, eine Techrevolution losgetreten, eine Stiftung gegründet. Was wollen Sie nun noch bewegen?

Wenn ich aufwache und mich nichts bewegt, dann wird das Leben sehr langweilig, oder? Hier im Silicon Valley wird das bisweilen etwas extrem gelebt (lacht), aber es gibt viele Herausforderungen, die Tage sind nie lang genug. Das KI-Modell Codex wird heute von 35 Millionen Menschen wöchentlich genutzt. Aber damit stehen wir erst ganz am Anfang. Die Leute beginnen allmählich zu verstehen, dass Agenten nicht nur Programmierern, sondern allen Fachkräften helfen können. Wir haben noch so viel Arbeit vor uns. Ich werde die nächsten Jahre definitiv Spaß haben. ­