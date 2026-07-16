Zwischen Quote und Realität

Günter entlädt Pakete aus einem gelben Post-Lkw und legt sie auf ein Förderband zur weiteren Sor­tierung. Nur wenn der 48-Jährige die Pakete richtig hinlegt, können die Scanner die ­Adressetiketten gut lesen. Günter fühlt sich angekommen. Nach Jahren in der Behindertenwerkstätte Wasendorf hat er als Mitarbeiter der Österreichischen Post echte Verantwortung, ein Gehalt und ­einen fixen Arbeitsvertrag.

Der mehrheitlich staatliche Konzern ist jedoch nicht repräsentativ für Österreichs Arbeitswelt, wie neue Zahlen des Sozialministeriums zeigen. 2025 zahlten 74,3 Prozent der Unternehmen lieber eine Ausgleichstaxe, statt die gesetzliche Beschäftigungspflicht von Menschen mit Behinderungen zu erfüllen. Dieser Wert blieb über die letzten fünf Jahre relativ stabil. Die Beschäftigungspflicht schreibt Unternehmen ab 25 Personen vor, dass vier Prozent ihrer Mitarbeitenden „begünstigt behinderte“ Menschen sein ­sollen, die einen Behinderungsgrad von mindestens 50 Prozent aufweisen.

Erfüllt ein Unternehmen die Quote nicht, werden pro Person, die zu beschäftigen wäre, monatlich 344 bis 512 Euro Ausgleichstaxe fällig. Diese verwendet das Sozialministerium wiederum, um Menschen mit Behinderungen am ­Arbeitsmarkt zu unterstützen. Doch zuletzt waren mehr Rück- als Fortschritte zu verzeichnen (...)

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