Das lesen Sie in der neuen trend.EDITION

Wie die 500 umsatzstärksten Unternehmen 2025 bei Gewinn, Mitarbeiter:innen, Forschung etc. abschnitten – und wo die strukturellen Schwächen Österreichs im Vergleich mit anderen Wirtschaftsnationen liegen, lesen Sie im neuen trend. Das traditionelle trend-Ranking zu den Top 500.

Der neue trend widmet sich zudem Michael Höllerer. Er übernimmt kommende Woche den RBI-Chefsessel von Johann Strobl. Mit ihm werden Tempo, Klarheit, Wachstum und Effizienz in die Bank einziehen. Porträt eines ehrgeizigen, gewieften Strategen.

Außerdem erfahren Sie in der neuen trend.EDITION, wie es dem heimischen Festivalmarkt geht und warum die Aktien von Airlines in den USA und in Europa wieder steigen. Und welche Bücher und Podcasts heimische Manager:innen als Urlaubslektüre empfehlen.

Die neue trend.EDITION ist ab morgen, dem 26. Juni 2026, erhältlich.

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