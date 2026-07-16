Das lesen Sie im neuen trend.PREMIUM

In Österreichs Vermögensranking sind große Sprünge selten. Der KI-Boom sorgt heuer dennoch für Bewegung: Ex-Kanzler Sebastian Kurz steigt mit seiner Cybersecurity-Firma Dream Security neu in die Liste der 100 Reichsten ein, während Tech-Pioniere und KI-Profiteure kräftig zulegen. Das Vermögen der 100 reichsten Familien wuchs auf 212 Milliarden Euro. Lesen Sie im trend.PREMIUM, wer die größten Gewinner sind – und warum die alte Wirtschaftselite dennoch die Spitzenplätze behauptet.

Im Interview mit trend.PREMIUM verteidigt der katholische Philosoph und Wirtschaftsethiker Martin Rhonheimer den Kapitalismus als Quelle des Wohlstands, warnt vor einer Gesellschaft, die Leistung nach moralischen Maßstäben bewertet, und geißelt die Infantilisierung der Bürger durch den Staat.



74 Prozent der österreichischen Unternehmen erfüllen die gesetzliche Beschäftigungsquote für Menschen mit Behinderungen von vier Prozent nicht und zahlen lieber die Ausgleichstaxe. Warum Inklusion am Arbeitsmarkt trotz Fachkräftemangel oft an Vorurteilen, Ängsten und falschen Anreizen scheitert und welche Reformen nun diskutiert werden, lesen Sie im trend.PREMIUM.



Die Aufnahme von SpaceX in die Indices Nasdaq 100 und MSCI World löste milliardenschwere ETF-Käufe und einen Kursschub aus. Doch Experten warnen: Der sogenannte Indexeffekt kann rasch verpuffen – und Anleger sollten sich nicht allein auf ihn verlassen.

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