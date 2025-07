6. WhatsApp braucht einen Maulkorb.

WhatsApp ist der perfideste Alltags-Saboteur. Urlaubstauglich wird’s nur mit System: Abwesenheitsnotiz einrichten (z. B. mit Drittanbieter-Apps), Benachrichtigungen stumm schalten, alle Gruppen ins Archiv schicken – und konsequent aus Gruppen austreten, die Sie ohnehin nicht lesen. Wer’s clever timt, steigt einfach nie wieder ein. Digital Detox fängt da an, wo die Statusmeldungen enden.

7. Nachrichtenfasten: Gehirnentspannung in Reinform.

Wer sich den Urlaub verderben will, liest Nachrichten. Wer abschalten will, liest Bücher. Und zwar solche, die das Handy vergessen lassen. Buchtipps Kategorie Mega-Schmöker für alle Geschmäcker? Gibt’s zum Beispiel hier.

8. Social-Media-Fasten: Nur echt ist erholt.

Sonnenuntergang, gutes Essen, Kinderlachen – bitte genießen statt fotografieren und posten. Vorschlag: 30 Minuten Social Media Bildschirmzeit-Limit setzen pro Tag – Social-Media erst nach 16 Uhr. Der Rest gehört der Urlaubzeit, nicht der Plattform.

9. Lieblings-Mensch-Zeit: handyfrei oder nie.

Vom Mail-Modus in den Familienmodus zu schalten, ist oft schwerer als gedacht. Es ist leichter, die Welt mit drei Mails zu retten, als beim Abendessen präsent zu sein. Deshalb: Bildschirmfreie Zeitoasen einplanen – täglich, fix. Beim Essen. Beim Reden. Beim Spazierengehen. Wer Mensch-Zeit wieder übt, bekommt echte Verbindung – ohne WLAN.

10. Starten Sie mit Off-Time.

Der perfekte Urlaub beginnt ohne Mails. Ohne Pushs. Ohne Display. 60 Minuten am Morgen – nur Kaffee, Mensch und Moment. Und weil’s so schön ist, abends 90 Minuten vor dem Schlafengehen: Handys aus, Erholung an.