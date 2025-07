Pausen und Powernap statt Urlaub

So empfiehlt etwa Arbeitsmediziner Helmut Stadlbauer von IBG, dem führenden heimischen Berater im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, einen kurzen Powernap von maximal 15 Minuten am frühen Nachmittag nicht nur im Homeoffice in den Arbeitsalltag zu integrieren. Einer Studie der NASA zufolge habe Powernapping die Reaktionsschnelligkeit von Piloten um 16 Prozent gesteigert und Aufmerksamkeitsausfälle um 34 Prozent vermindert. „Ein Powernap zur Mittagszeit hilft uns, munterer frischer und leistungsfähiger zu werden. Danach ist unsere Stimmung viel ausgeglichener. Menschen können sich intensiver konzentrieren und sogar nervige Kollegen und Vorgesetzte besser aushalten“, zitiert IBG den Mediziner in einer Aussendung.

Allerdings gebe es ein nur ein kurzes Zeitfenster für den Erfrischungseffekt: „Schlaf passiert phasenhaft. Nach dem Einschlafen gleitet man rasch in die erste Tiefschlafphase, aus der heraus es unangenehm ist, geweckt zu werden.“ Also: 15 Minuten sind wirksam, mehr als eine halbe Stunde kann sogar kontraproduktiv sein – nicht nur für das Ansehen in der Kollegenschaft.