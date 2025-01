Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat für die Auswertung 181.000 Gehaltsdaten aus den Jahren 2023 und 2024 analysiert. Daraus ergeben sich folgenden Details:

Was die 10 größten Städte in Österreich betrifft, liegt Linz mit 51.278 vor Wien, Dornbirn, Graz und Wels. St. Pölten, Salzburg und Villach reihen sich ins Mittelfeld, die Gehälter in Innsbruck und Klagenfurt fallen in diesem Vergleich am niedrigsten aus.

Auch die Kluft zwischen den Einkommen von Männern und Frauen wird in der Auswertung deutlich. Demnach verdienen Frauen im Schnitt 43.599 Euro jährlich und damit 8.839 Euro weniger als ihre männlichen Kollegen, die auf 52.438 Euro kommen. Die Schere bestätigt sich auch bei Betrachtung der Gehaltszettel von Arbeitnehmenden mit Personalverantwortung: Hier liege der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei noch höheren 24 Prozent. Insgesamt verdienen Führungskräfte im Schnitt 58.818 Euro per anno.