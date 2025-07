Große Schere bei Einkommen von Akademiker:innen

Nach Ausbildungsfeldern am höchsten sind die Einkommen in den Bereichen Gesundheit und Sozialwesen mit rund 4.700 Euro, in diese Gruppe fallen etwa Ärztinnen und Ärzte. Unter die Bestverdiener bringt man es auch im Ingenieurwesen, verarbeitenden Gewerbe und Baugewerbe sowie Informatik und Kommunikationstechnologie (IKT) mit je rund 4.600 Euro.

Die höchsten Einkommen nach Bundesland erwarten Akademiker laut ATRACK in Vorarlberg (knapp 4.300) und Oberösterreich (4.100 Euro), die niedrigsten im Burgenland (3.800) und in Kärnten (3.900). In den Regionen stechen die beiden Industriezentren in der östlichen Obersteiermark und Steyr-Kirchdorf mit je rund 4.400 Euro heraus.

Berücksichtigt man Region und Ausbildungsfeld, können IKT-Absolventen in Vorarlberg und Wien mit dem höchsten Gehalt rechnen, im Bereich Ingenieurwesen, verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe ist in Vorarlberg und den industriegeprägten Bundesländern Oberösterreich und Steiermark am meisten zu holen. Im Gesundheits- und Sozialwesen werden die höchsten Gehälter ebenfalls in Vorarlberg bezahlt, gefolgt von Tirol und dem Burgenland. Im Bereich Dienstleistungen liegt Salzburg vor Vorarlberg und Kärnten.