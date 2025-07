Wie Führungskräfte im Urlaub richtig abschalten

Ob Mann oder Frau für 10, 100 oder 1000 Mitarbeitende Verantwortung trägt, macht wenig Unterschied. Für Führungskräfte wird der Sommerurlaub zur Nagelprobe für die Fähigkeit abzuschalten – richtig abzuschalten. Projekte konnten nicht mehr abgeschlossen werden, Zusagen nicht rechtzeitig gekommen und nicht alle Entscheidungen lassen sich „auf danach“ verschieben, so scheint‘s. Geschäftige Telefonate werden geführt bis das Gate geschlossen wird, Partner und Nachwuchs genervt mit den Augen rollen. Ich bin dann mal weg, echt?

„Wer so in den Urlaub einsteigt, wird erst nach fünf bis sechs Tagen ankommen“, sagt die Psychologin Sabine Schneider. „Unser Körper weiß nicht, dass wir im Taxi zum Flughafen sitzen. Die Cortisol- und Adrenalin-Ausschüttung, die das tägliche Entscheiden mit sich bringt, nimmt nicht augenblicklich ab.“ Im Gegenteil: Es dauert Tage, bis sich das System erlaubt, in den Entspannungsmodus zu kommen. Der Umstand, dass die eigene Person nicht mehr täglich Entscheidungen treffen muss und keine Fragen kommen, muss erst einmal ausgehalten werden. Damit tun sich Führungspersönlichkeiten unterschiedlich schwer, weiß Schneider: „Manche bekommen Entzugserscheinungen, und das Grübeln über diesen scheinbaren Bedeutungsverlust sorgt wiederum für Stresshormone“. Das Argument „unverzichtbar zu sein“, hört die Psychologin oft: „Bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch. Nüchtern betrachtet ist aber Jeder und Jede ersetzbar. Und ohne die eigene Gesundheit ist alles nichts“, erinnert sie.