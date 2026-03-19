Dubai: Von der Businessdestination zum Kriegsschauplatz

Vor gut zwei Monaten gründeten Sonja und Michael Himmer die Austrian Emirates Consulting FZ-LLC in Dubai. Dort verbringen der Marketing-Profi, einst auch Gesch.ftsführer des trend-profil-Verlags, und die Miteigentümerin einer Wiener Werbeagentur mehrere Monate im Jahr und sind exzellent vernetzt. Nun wollen sie Unternehmen, Institutionen und Projekte aus der D-A-CH-Region in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) mit strategischer Markenkommunikation vor Ort begleiten und sichtbar machen, wie sie formulieren.

Das Timing ist alles andere als ideal, nachdem die Emirate in den Krieg der USA und Israels gegen den Iran hineingezogen wurden. Entmutigen lässt sich das Ehepaar nicht: „Mit der Bedrohung aus dem Iran lebt man in Dubai seit vielen Jahren – und geht damit viel besser um, als wir Europäer es zusammenbringen würden. Die digitale Vernetzung und die Warnsysteme sind spitze“, sagt Sonja Himmer: „Vielleicht relativieren sich die Immobilienpreise, aber ich glaube an das Riesenpotenzial des Markts.“ Nachsatz: „Und angesichts der Politik in Österreich werden die steuerlichen Vorteile eher noch größer.“

Andere sehen die Drohnen- und Raketenangriffe aus dem Iran weniger gelassen. Ein in Dubai tätiger Wiener Unternehmer sagt den Gesprächstermin mit dem trend kurzfristig wieder ab – aus Angst vor Repressionen des Regimes, wenn er öffentlich sagt, dass er die Lage weniger rosig beurteilt. Der Mann erwartet eine massive Immokrise und hält einen Exodus vermögender Ausländer und Unternehmer aus Europa für möglich (...)