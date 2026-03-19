Das lesen Sie in der neuen trend.EDITION

Seit 10 Jahren gibt es das trend-Ranking der 300 besten Arbeitgeber Österreichs. 340.00 Bewertungen führten zu 300 Siegern aus 20 Branchen. Wer den Wettkampf heuer für sich entscheiden konnte, finden Sie in der trend.EDITION.

In der neuen Ausgabe lesen Sie außerdem Aktuelles aus Dubai: Das Image Dubais als sicherer Tummelplatz für die globale Elite ist angekratzt. Rund 1.300 Österreicher:innen machen in der Region ihre Geschäfte. Ist ihre Gelassenheit Zweckoptimismus – oder geht der Boom ungebrochen weiter?

Auf europäischer Ebene wird um die Unabhängigkeit im Zahlungsverkehr gestritten. Die EU will unabhängiger von Mastercard und Co. werden und so schnell wie möglich europäische Zahlungsalternativen anbieten. Der trend war in der Mastercard-Zentrale in Belgien und hat herausgefunden, wie sich Mastercard in der EU dennoch unverzichtbar machen will.

Zudem lesen Sie, warum der Ex-Ankerbrot-Chef Peter Ostendorf mit Mel & Koffie jetzt kleinere Brötchen bäckt.

Die neue trend.EDITION ist ab morgen, dem 20. März 2026, erhältlich.

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