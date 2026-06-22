Machen Sie das Beste aus der Regulierung!

Bürokratielawinen, Regelungsflut, Paragrafendschungel – es sind starke Metaphern, die Unternehmen und Organisationen bemühen, um die Anforderungen zu beschreiben, denen sie im Tagesgeschäft ausgesetzt sind. Den vielstimmigen Chor der Klagen hat die Politik gehört: In Österreich ist die Entbürokratisierung mittlerweile in der Agenda des Staatssekretärs Sepp Schellhorn angesiedelt, und in Brüssel hat vor wenigen Wochen EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis einen Plan präsentiert, der sich für einfachere Gesetze stark macht. Die Kommission hat sich zum Ziel gesetzt, die Bürokratie um ein Viertel zu senken – für KMU will Brüssel die Meldepflichten sogar um 35 Prozent reduzieren. Good News für die Wirtschaft.

Unabhängig davon, wann diese politischen Versprechen eingelöst werden, müssen sich Unternehmen ihre Arbeitsabläufe heute schon so organisieren, dass ihnen die Administration dieser Compliance-Prozesse gut gelingt.