Nehmen Sie die KI unter Vertrag!

Verträge halten Vereinbarungen fest. Manche gelten für kurze Zeit und wandern direkt ins Archiv. Manche gelten auf Jahre oder sogar Jahrzehnte. Was drin steht, kann eine öffentliche Information, aber auch sensibel und besonders schützenswert sein. So oder so müssen diese Schriftstücke verwaltet werden, und das mit möglichst geringem Aufwand.

In vielen Unternehmen und Organisationen wird genau das zu einer immer größeren Herausforderung. Allein durch bestehende Dokumentationspflchten und neu dazu kommende Regularien kann das Vertragsmanagement ausufern und Personalressourcen im Tagesgeschäft verschwenden, die sinnvoller genutzt werden können. Sitzt eine Kleinfirma auf Dutzenden Verträgen, wächst sich dieser Bestand je nach Firmengröße und Branche auf Hunderte oder Tausende Dokumente aus.

Die gute Nachricht: Im Vertragsmanagement lässt sich künstliche Intelligenz tatsächlich gut einsetzen. Eine formelle Sprache, schnörkellos und standardisiert, gilt es hier für KI zu „verstehen“. Gefragt sind keine maschinellen Kreativsuperleistungen, sondern das Sicherstellen eines verlässlichen Kreislaufs, der sicherstellt, dass die richtigen Personen die richtigen Dokumente zur rechten Zeit zu Gesicht bekommen. Digitalisierungsexperte Robin Schmeisser, Geschäftsführer der Fabasoft Contract GmbH, hat mit seinem Team zahlreiche Projekte in Industrie und Verwaltung umgesetzt, und weiß, was KI kann und was nicht.