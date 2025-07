Smarte Behörden

Vorangetrieben wird der digitale Wandel konstant, und hinter den Kulissen passiert mehr, als Außenstehende vermuten. Mitte Juni erst konnte vom Bundesrechenzentrum ein weiteres Leuchtturmprojekt abgeschlossen werden: Alle 110 österreichischen Botschaften und Vertretungen weltweit sind nun an den elektronischen Akt (ELAK) angebunden. Dafür wurden Millionen an Dokumenten migriert. Der zuständige Abteilungsleiter Kristian Juric im Außenministerium (BMEIA) zog Mitte Juni Bilanz: „Mit einer ganzheitlichen Lösung wie dem ELAK arbeiten wir alle weltweit in einem System, und rücken damit enger zusammen.“

Der im Bundesrechenzentrum für den ELAK verantwortliche Solution Manager Harald Henry Maderbacher berichtete, dass das Projekt in zwölf Monaten statt den geplanten zwei Jahren umgesetzt werden konnte, und das gleich mit einer wichtigen Neuerung: „Wir haben ein innovatives Berechtigungskonzept entwickelt. Mitarbeiter:innen in Botschaften wechseln regelmäßig ihren Dienstort, was ständig neue Anforderungen an Rechteverwaltung und Zugriffskonzepte mit sich bringt.“ Dass eines der größten Projekte in der Geschichte des ELAK nicht nur gut, sondern auch noch schneller umgesetzt werden konnte, ist ein beeindruckender Leistungsnachweis für die E-Government-Kompetenz in Österreich.