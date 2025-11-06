Die KI geht in die Produktion

Weite Teile der Industrie leiden gerade sehr. Zu hohe Standortkosten und überbordende Bürokratie sind nur zwei der Schmerzpunkte. Wer mit Entscheider:innen aus der Industrie spricht, hört aber auch von einem neuen Werkzeug mit großem Potenzial, das vielerorts auch schon im Einsatz ist: Künstliche Intelligenz.

Der VÖSI (Verband Österreichischer Software Innovationen) hat vor ein paar Monaten eine interaktive KI-Landkarte ins Netz gestellt, die laufend aktualisiert einen Überblick gibt, wo bereits produktive KI-Projekte laufen: Die KI unterstützt bei der automatisierten Auftragseingangsverarbeitung, bei der Fertigung von Elektronikbauteilen, bei der Verarbeitung von Dokumenten, bei der vorausschauenden Instandhaltung in der Automobilindustrie, und sie ist offenbar extrem nützlich in der Qualitätskontrolle. „Die größten Chancen ergeben sich aus der Verknüpfung von Daten, Prozessen und KI“, sagt Andreas Dangl, Geschäftsführer der Fabasoft Approve GmbH, die Industriekonzerne mit ihren Programmen unterstützt (siehe Interview unten).

Hinter den Kulissen bewegt sich viel, es werden Projekte angeschoben und Allianzen geschmiedet. Die steirische Industrie etwa hat die Automatisierung als eines der Stärkefelder identifiziert. „Früher war Automatisierung ein Jobkiller, heute ist es ein Jobbringer“, sagte Herbert Ritter, Vorsitzender der Plattform AT Styria, bei der Präsentation vor wenigen Wochen. „Es braucht Menschen, die die Maschinen betreuen.“ Bis 2030 sollen diese Jobs in der Steiermark auf 10.000 Stellen anwachsen.

Ihre Prozesse kennt die Industrie, nun geht es darum, die Daten zu sammeln und zu trainieren. Dafür schmieden die großen Namen nun Allianzen. Siemens etwa hat sich gerade mit den Maschinenbauern Grob, Trumpf, Chiron, Renishaw, Heller oder der Voith Group zusammengetan, um anonymisierte Maschinendaten auszutauschen. Siemens-Chef Roland Busch bewertet die KI als Jahrhundertchance: „Wir skalieren die industrielle KI gemeinsam mit Kunden und Partnern. Das ist die Chance für Europas Wirtschaft mit ihrer industriellen Basis.“

Eine KI-Offensive fährt auch der Bosch-Konzern, der in den kommenden zwei Jahren 2,5 Milliarden Euro in KI investieren will. „Die Durchbrüche bei der KI lassen uns völlig neue Kapitel in der Technik aufschlagen“, sagt Bosch-CEO Stefan Hartung, der 5.000 auf KI spezialisierte Mitarbeitende hat und über 1.500 KI-bezogene Patente im Talon.

Mit guten Nachrichten aus dem Bereich der industriellen KI ist tatsächlich zu rechnen. Im globalen KI-Wettbewerb hat die hoch entwickelte europäische Industrie beste Voraussetzungen und baut bereits am Fundament für ganz neue Geschäftsmodelle.