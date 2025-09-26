Rechnen mit gutem Gewissen

Muss das sein? Nicht in diesen Dimensionen! Neben Bewusstseinsbildung, die generell zu einer überlegten Nutzung der KI-Werkzeuge anhalten sollte, können Unternehmen ihre Infrastrukturinvestitionen nach ökologischen Gesichtspunkten treffen und sollten das auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nicht von der Agenda nehmen: Es gilt, Rechenzentren und Dienstleister zu nutzen, die sich um Ressourcenschonung bemühen. Seit 2024 gibt es auch ein Österreichisches Umweltzeichen (UZ 80). „Die Erarbeitung der Richtlinien hat mehr als zwei Jahre in Anspruch genommen, da Themen wie Energie- und Ressourceneffizienz bei Rechenzentren komplex sind“, sagt Andreas Tschulik, im Landwirtschaftsministerium u. a. für Umweltschutz und Umwelttechnologie zuständig. „Das neue Umweltzeichen ist ein wichtiger Schritt für eine energieeffizientere Gesellschaft der Zukunft.“

Der sommerliche Rat an die Briten lässt sich auch im geschäftlichen Kontext beherzigen, etwa mit regelmäßiger Inventur, welche Programme und Datenbanken für das Tagesgeschäft überhaupt gebraucht werden. Ressourcenfressender „Datenspeck“ ist in jeder Abteilung anzutreffen. Hardware wird in Zyklen erneuert, und auch hier sollte die Anschaffung energieeffizienter Geräte Vorrang haben. In der Softwareentwicklung ist „Green Coding“, also das Schreiben energieeffizienter Programme ein Trend, der stärker wird – durch die KI forciert. Für spezifische Probleme gibt es leichtgewichtigere KI-Lösungen, und die KI kann sogar mithelfen, Energiefresser im Code zu identifizieren. In der Gesamtkostenbetrachtung rechnet sich das alles nicht nur fürs Klima, sondern schlägt sich auch in der eigenen Geschäftsbilanz nieder.