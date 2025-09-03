Intelligente Helfer und klare Regeln

In der Verlagsbranche haben sie mit voller Wucht eingeschlagen, die KI-Sprachmodelle. Angeleitet mit den richtigen Befehlen produzieren diese Wortmaschinen Text in Rekordzeit, reduzieren tagelange Recherchen auf Stunden. Die Produktivitätsversprechen werden im Publishing bereits in großem Umfang eingelöst: Gespräche werden auf Knopfdruck transkribiert, auf Schreibfehler geprüft und für weitere Korrekturinstanzen vorbereitet, für Texte automatisch Sprache und Tonalität angepasst, und die Verteilung der Inhalte wird automatisch auf unterschiedliche Kanäle aufgeteilt.

Redakteur:innen und Autor:innen sind in diesen Abläufen die entscheidende Instanz, sie übernehmen als „Human in the Loop“ die Qualitätskontrolle und brauchen dafür heute neben fachlicher Kompetenz verstärkt technisches Wissen, um Redaktionssysteme mit KI-Funktionen gut bedienen zu können.

Xpublisher, einer der führenden Anbieter von Redaktionssystemen im DACH-Raum mit Kunden wie Kiepenheuer & Witsch, Rowohlt, S. Fischer, Swiss Medical Weekly oder Heise Medien, hat die KI-Funktionen ins System integriert – ohne externe Schnittstellen. Für den neuen Geschäftsführer Raphael Baier ein entscheidender Vorteil: „Das erhöht die Sicherheit und sorgt durch die Anbindung an qualitätsgesicherte Inhalte dafür, dass Fehlinformationen („Halluzinationen“) wirksam vermieden werden. So schaffen wir eine verlässliche Arbeitsumgebung, in der Redaktionen die Kontrolle behalten – ganz im Sinne journalistischer Verantwortung“ (siehe untenstehendes Interview).

Die momentane Herausforderung für Medienhäuser und Verlage ist nicht nur die kluge Umschichtung von Arbeitsprozessen und personellen Kapazitäten: Es kommen strategische Fragestellungen grundsätzlicher Art auf sie zu. Medienhäuser finanzieren sich nach wie vor zum Großteil aus analogen und digitalen Werbeerlösen und haben sich in der Vergangenheit an die Algorithmen der großen Suchmaschinen angepasst, vor allem an Google. Seit einiger Zeit werden die Ergebnisse von Suchabfragen direkt von der Google-KI zusammengefasst, und viele Nutzer:innen sehen sich nachfolgende Quellen nicht mehr an – mittlerweile sind es fast 60 Prozent.

Die Reichweiten von Medienhäusern sind teils so stark eingebrochen, dass sich ein britischer Verlegerverband bereits mit einer Beschwerde an die EU-Wettbewerbsbehörde gewandt hat. Die Wertschöpfungskette ums geschriebene Wort wird neu verhandelt – ganz grundsätzlich und global.