Regulierung als Werkzeug für digitale Souveränität

Digitale Souveränität entwickelt sich zu einem strategischen Faktor, nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch im unternehmerischen Alltag. Im Kern geht es um den Umgang mit Daten. Unternehmen treiben die Digitalisierung voran, setzen auf Cloudlösungen und KI. Gleichzeitig wächst das Bewusstsein dafür, dass Daten ein sensibler und schützenswerter Rohstoff sind. Welche Informationen werden wo gespeichert? Welchen Anbietern kann man vertrauen? Und wie lässt sich die Kontrolle über die eigenen Daten wahren, gerade im Kontext internationaler Interessenlagen? Vor diesem Hintergrund gewinnt die Regulatorik zunehmend an Bedeutung. Mit NIS-2 (der Richtlinie zur Sicherung von Netz- und Informationssystemen) setzt die EU Maßnahmen, um auf die veränderten Rahmenbedingungen zu reagieren und einheitliche Sicherheitsstandards zu schaffen. Wie Unternehmen ihre Innovationsfähigkeit unter Einhaltung von Sicherheit und Compliance bewahren, darüber sprechen Alexander Mestian, Datenschutzbeauftragter bei Palfinger, und Robin Schmeisser, Geschäftsführer von Fabasoft Contracts.