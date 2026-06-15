„DNA des Erfolgs“ brachte Österreichs Sportelite und Wirtschaft für eine neue Gesundheits- und Leistungskultur zusammen

Im Mittelpunkt des hochkarätigen Nachmittags standen Erfolgsprinzipien aus dem Spitzensport und deren Übertragung in die Unternehmenswelt. Unternehmer:innen, Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Entscheidungsträger:innen erhielten praxisnahe Einblicke, wie Spitzenleistung entsteht, wie Krisen gemeistert werden und welche Rolle Gesundheit, mentale Stärke, Bewegung und Teamgeist für nachhaltigen Erfolg spielen.

Mit dabei waren unter anderem Clemens Doppler, Thomas Morgenstern, Lizz Görgl, Kira Grünberg, Martin Harnik, Heidi Neururer, Stefan Maierhofer, Andreas Onea, Conny Wilczynski, Victoria Schwarz, Nicole Wesner, Georg Pangl, Roman Daucher und Erich Artner – sowie viele weitere Persönlichkeiten.

Das Programm umfasste inspirierende Impulsvorträge, einen Champions Circle, Podiumsdiskussionen, Live-Zuschaltungen sowie persönliche Begegnungen mit Österreichs Sportelite. Im Anschluss bot ein gemütliches Networking in hochwertigem Rahmen Raum für Austausch, Gespräche und neue Kontakte.

Die zentrale Botschaft des Tages: Gesundheit ist längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor für Unternehmen. Genau hier knüpft die Firmenchallenge Österreich an: Das digitale 50-Tage-Gesundheitsprogramm bringt Mitarbeiter:innen niederschwellig in Bewegung, stärkt den Zusammenhalt im Team und macht betriebliche Gesundheitsförderung als Teamerlebnis einfach im Arbeitsalltag umsetzbar.