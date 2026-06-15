„DNA des Erfolgs“ brachte Österreichs Sportelite und Wirtschaft für eine neue Gesundheits- und Leistungskultur zusammen

Am 8. Juni 2026 wurde die Wirtschaftskammer Wien zum Treffpunkt der österreichischen Sportelite: Bei „DNA des Erfolgs“, einem Event für die Firmenchallenge Österreich, kamen rund 20 Sportlegenden, Olympiasieger:innen, Weltmeister:innen sowie Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und Gesundheit zusammen.
Im Mittelpunkt des hochkarätigen Nachmittags standen Erfolgsprinzipien aus dem Spitzensport und deren Übertragung in die Unternehmenswelt. Unternehmer:innen, Führungskräfte, HR-Verantwortliche und Entscheidungsträger:innen erhielten praxisnahe Einblicke, wie Spitzenleistung entsteht, wie Krisen gemeistert werden und welche Rolle Gesundheit, mentale Stärke, Bewegung und Teamgeist für nachhaltigen Erfolg spielen.
Mit dabei waren unter anderem Clemens Doppler, Thomas Morgenstern, Lizz Görgl, Kira Grünberg, Martin Harnik, Heidi Neururer, Stefan Maierhofer, Andreas Onea, Conny Wilczynski, Victoria Schwarz, Nicole Wesner, Georg Pangl, Roman Daucher und Erich Artner – sowie viele weitere Persönlichkeiten.
Das Programm umfasste inspirierende Impulsvorträge, einen Champions Circle, Podiumsdiskussionen, Live-Zuschaltungen sowie persönliche Begegnungen mit Österreichs Sportelite. Im Anschluss bot ein gemütliches Networking in hochwertigem Rahmen Raum für Austausch, Gespräche und neue Kontakte.
Die zentrale Botschaft des Tages: Gesundheit ist längst kein „Nice-to-have“ mehr, sondern ein strategischer Erfolgsfaktor für Unternehmen. Genau hier knüpft die Firmenchallenge Österreich an: Das digitale 50-Tage-Gesundheitsprogramm bringt Mitarbeiter:innen niederschwellig in Bewegung, stärkt den Zusammenhalt im Team und macht betriebliche Gesundheitsförderung als Teamerlebnis einfach im Arbeitsalltag umsetzbar.
Mehr zur Firmenchallenge Österreich:
https://www.firmenchallenge-oesterreich.at
Hier geht’s zu den ersten Veranstaltungsfotos:
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7470077391848046594
Weitere Stimmen:
„Physische und psychische Gesundheit ist nicht nur im Spitzensport wichtig, sondern auch in der Arbeitswelt. Wenn du nicht gesund bist, kannst du deine Arbeit nicht machen. Es war ein sehr gelungener Tag. Ich habe sehr viele Insights von ganz verschiedenen Persönlichkeiten aus dem Spitzensport gehört.“
Clemens Doppler, MBA, Beachvolleyball-Legende
„SPORTS.Selection hat für die Firmenchallenge Österreich eine sensationell gute Veranstaltung auf die Beine gestellt – voller Energie, mit viel Herzblut und großartigen Menschen. Solche Formate zeigen, wie kraftvoll es ist, wenn Spitzensport und Wirtschaft voneinander lernen.“
Georg Pangl, Speaker und Fußball-Experte
„Mit der Wiener Firmenchallenge und der daraus entstehenden Firmenchallenge Österreich möchten wir alle Österreicher:innen motivieren, sich mehr und richtig zu bewegen, sich ausgewogen zu ernähren sowie mental fit und widerstandsfähig zu werden. Die Mitglieder meiner Fachgruppe sind dafür die Expertinnen und Experten und können mit ihren Angeboten dabei helfen, einen nachhaltig gesunden Lebensstil zu finden.“
Mag. Harald Haris G. Janisch, Fachgruppenobmann der Fachgruppe Wien Personenberatung und Personenbetreuung
„Ein besonderer Fokus lag auf der Firmenchallenge Österreich, dem wissenschaftlich fundierten digitalen 50-Tage-Gesundheitsprogramm für Unternehmen. Sie verbindet Bewegung, Wissensaufbau, Motivation, Teamgeist und soziale Verantwortung und macht Corporate Health niederschwellig für ganze Belegschaften zugänglich. DNA des Erfolgs zeigte eindrucksvoll, wie wertvoll die Erfahrungen aus dem Spitzensport für moderne Unternehmen sein können. Denn gesunde Menschen sind die Basis gesunder Unternehmen – und damit auch die Grundlage für nachhaltige Leistungsfähigkeit, Resilienz und wirtschaftlichen Erfolg.“
Dr. Andreas Heralic, Initiator der Firmenchallenge Österreich und „DNA des Erfolgs“ sowie Geschäftsführer von SPORTS.Selection
Weitere Informationen:
https://www.sports-selection.at/dna-des-erfolgs