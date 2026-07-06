Führend in Einkaufs- & Supply-Chain-Beratung

Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, wie stark Unternehmen von leistungsfähigen, transparenten und resilienten Supply Chains abhängig sind. Krisen, volatile Märkte, steigende Kosten, regulatorische Anforderungen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung verändern die Anforderungen an Einkauf, Planung und Logistik grundlegend.

Damit rückt strategische Arbeit stärker in den Mittelpunkt. Operative Exzellenz ist nach wie vor enorm wichtig, reicht allein aber nicht mehr aus. Unternehmen müssen nicht nur effizient „im System“ arbeiten, sondern auch regelmäßig „am System“: an Strukturen, Prozessen, Steuerungslogiken, Lieferantenbeziehungen, Datenqualität und der Zusammenarbeit zwischen Funktionen. Einkauf, Planung und Logistik werden damit zu zentralen Gestaltungsfeldern für Wettbewerbsfähigkeit. Sie beeinflussen nicht nur Kosten, sondern auch Versorgungssicherheit, Geschwindigkeit, Flexibilität, Transparenz, Risikoprofile und Nachhaltigkeit. Wer diese Bereiche strategisch weiterentwickelt, schafft einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg.