Führend in Einkaufs- & Supply-Chain-Beratung

Supply Chain Partners zählt im aktuellen Beraterranking des Industriemagazins zu den Top-Beratungen und wurde in der Kategorie „Einkauf, Beschaffung & Supply Chain“ mit dem 2. Platz ausgezeichnet. Die Auszeichnung bestätigt die wachsende Bedeutung strategischer Lieferkettenarbeit für Wettbewerbsfähigkeit, Transparenz und Resilienz.
Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, wie stark Unternehmen von leistungsfähigen, transparenten und resilienten Supply Chains abhängig sind. Krisen, volatile Märkte, steigende Kosten, regulatorische Anforderungen, Nachhaltigkeit und Digitalisierung verändern die Anforderungen an Einkauf, Planung und Logistik grundlegend.
Damit rückt strategische Arbeit stärker in den Mittelpunkt. Operative Exzellenz ist nach wie vor enorm wichtig, reicht allein aber nicht mehr aus. Unternehmen müssen nicht nur effizient „im System“ arbeiten, sondern auch regelmäßig „am System“: an Strukturen, Prozessen, Steuerungslogiken, Lieferantenbeziehungen, Datenqualität und der Zusammenarbeit zwischen Funktionen. Einkauf, Planung und Logistik werden damit zu zentralen Gestaltungsfeldern für Wettbewerbsfähigkeit. Sie beeinflussen nicht nur Kosten, sondern auch Versorgungssicherheit, Geschwindigkeit, Flexibilität, Transparenz, Risikoprofile und Nachhaltigkeit. Wer diese Bereiche strategisch weiterentwickelt, schafft einen messbaren Beitrag zum Unternehmenserfolg.
Die Auszeichnung verstehen wir daher als Anerkennung und Ansporn zugleich: Einkauf, Beschaffung und Supply Chain weiterhin als strategische Erfolgsfaktoren zu stärken und gemeinsam wirksame Weiterentwicklung möglich zu machen.