Private Equity: Nachhaltigkeit als Wettbewerbsvorteil

Private Equity (PE)-Firmen kalkulieren i.d.R. mit einem ökonomischen Horizont von fünf bis sieben Jahren, um den Wert der Vermögenswerte zu maximieren, die sie besitzen oder erwerben möchten. Sie generieren Wert durch Unternehmensumwandlungen, optimierte Kapitalstrukturen sowie zunehmend durch betriebliche Verbesserungen und vermeiden dabei alle Risiken, die den Wert mindern. Darüber hinaus identifizieren sie relevante Werttreiber, um die Kapitalrendite zu maximieren, zusätzliche Finanzierungen zu sichern und neue Investoren zu gewinnen. Ihr neues Instrument, um all dies zu erreichen: Nachhaltigkeit.

Mehrere PE-Firmen – darunter Blackstone, Apollo und KKR – nutzen Nachhaltigkeit als Hebel, um den Wert ihrer Vermögenswerte drastisch zu steigern. Sie haben erkannt, wie die Dekarbonisierung von Produkten und der Wertschöpfungskette zu mehr Umsatz, höheren Margen und niedrigeren Gesamtkosten führt. Während sich einige PE-Unternehmen der Vorteile von Nachhaltigkeit als Werttreiber bewusst sind und entsprechende Änderungen vornehmen, realisieren nur wenige einen ganzheitlichen Wandel in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG): Sie integrieren ESG in die Aktivitäten der eigenen Firma, in ihre Investitionsentscheidungen und setzen ESG in ihren Portfoliounternehmen ein, um die Wertschöpfung zu maximieren.

Doch wo sollten PE-Akteure bei diesem Thema konkret ansetzen, um Resultate für Ihre Portfoliounternehmen zu verwirklichen? Anhand unserer Erfahrung aus entsprechenden PE-Kundenprojekten sind die folgenden Phasen und Maßnahmen besonders zu berücksichtigen.