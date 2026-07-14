IMMOunited-Halbjahresanalyse zeigt: Österreichs Immobilienmarkt gewinnt weiter an Fahrt

65.000 Immobilientransaktionen in sechs Monaten: Rekordmonat Juni krönt das erste Halbjahr. Der Aufwärtstrend am österreichischen Immobilienmarkt setzt sich fort und gewinnt weiter an Dynamik.
Eine aktuelle Auswertung der IMMOunited GmbH auf Basis der Grundbuchdaten zeigt: Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit rund 65.290 Immobilien-Transaktionen verbüchert. Das entspricht einem Plus von knapp einem Fünftel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 (54.903 Transaktionen) und bestätigt die anhaltende Erholung des Marktes.
Der Juni stach besonders hervor: Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Zahl um knapp 40 Prozent zu und erreichte damit den höchsten monatlichen Anstieg des laufenden Jahres. Ein möglicher Grund dafür ist das Auslaufen der befristeten Gebührenbefreiung bei Grundbucheintragungen. Lediglich der Mai blieb mit einem moderaten Minus von rund acht Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau. In allen übrigen Monaten - von Jänner bis April - lagen die Verbücherungen teils deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.
Die Transaktionsanzahl hinsichtlich Wohnimmobilien steigerte sich mit +23,39 Prozent sogar um fast ein Viertel. Der Aufwärtstrend ist bundesweit in allen neun Bundesländern erkennbar (s. Tabelle 1).
Transaktionsanzahl Wohnimmobilien | Gesamtauswertung 1 Halbjahr 2025 zu 2026:
Bundesland
per 30.06.2025
per 30.06.2026
in Prozent
Burgenland
1.096
1.426
30,11%
Kärnten
1.938
2.257
16,46%
Niederösterreich
6.056
7.487
23,63%
Oberösterreich
4.520
5.323
17,77%
Salzburg
2.023
2.582
27,63%
Steiermark
4.932
6.608
33,98%
Tirol
2.481
3.174
27,93%
Vorarlberg
1.420
1.900
33,80%
Wien
6.885
7.926
15,12%
Österreich
31.351
38.683
23,39%
Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich die positive Entwicklung, die sich bereits zum Jahresende 2025 abgezeichnet hatte, weiter festigt. Die steigende Zahl an Transaktionen spricht für eine wachsende Investitionsbereitschaft und ein zurückkehrendes Vertrauen in den österreichischen Immobilienmarkt. Die Erholung gewinnt damit zunehmend an Breite und Stabilität.
Über die IMMOunited GmbH
Die IMMOunited GmbH wurde von Roland Schmid gegründet und ist Marktführerin in der Bereitstellung von Grundbuch- und Immobiliendaten. Ihre Kernkompetenz liegt in der Auswertung sämtlicher Immobilientransaktionen, wie etwa Verkäufe, Schenkungen, Erbschaften oder Share-Deals. Seit 2007 verschafft das Wiener Unternehmen, das zu den Leitbetrieben Österreichs zählt, Wettbewerbsvorteile durch innovative Online-Produkte im Immobilienbereich und fördert damit die Markttransparenz. Das Produktsortiment umfasst IMMObase (Bundesdatenbanken), IMMOmapping (Transaktions-Landkarte), IMMOdeveloper (Bauprojektdatenbank), IMMOstats (Online Statistik-Tool über Transaktionen), IMMOfarming (Grundbuch-Eigentumsinformationen), IMMOvaluation (Bewertungsprodukte) und IMABIS (Immobilien-Angebotsdatenbank). Ein Team von Experten arbeitet in enger Abstimmung mit mehr als 2.000 Firmenkunden und weit über 10.000 AnwenderInnen am kontinuierlichen Ausbau der IMMOunited Produktwelt. Die jüngste Entwicklung ist ein neues österreichisches Immobilien-Suchportal, das Business- und Endkunden seit Juni 2026 online zur Verfügung steht.