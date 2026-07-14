IMMOunited-Halbjahresanalyse zeigt: Österreichs Immobilienmarkt gewinnt weiter an Fahrt

Eine aktuelle Auswertung der IMMOunited GmbH auf Basis der Grundbuchdaten zeigt: Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit rund 65.290 Immobilien-Transaktionen verbüchert. Das entspricht einem Plus von knapp einem Fünftel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 (54.903 Transaktionen) und bestätigt die anhaltende Erholung des Marktes.

Der Juni stach besonders hervor: Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Zahl um knapp 40 Prozent zu und erreichte damit den höchsten monatlichen Anstieg des laufenden Jahres. Ein möglicher Grund dafür ist das Auslaufen der befristeten Gebührenbefreiung bei Grundbucheintragungen. Lediglich der Mai blieb mit einem moderaten Minus von rund acht Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau. In allen übrigen Monaten - von Jänner bis April - lagen die Verbücherungen teils deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.

Die Transaktionsanzahl hinsichtlich Wohnimmobilien steigerte sich mit +23,39 Prozent sogar um fast ein Viertel. Der Aufwärtstrend ist bundesweit in allen neun Bundesländern erkennbar (s. Tabelle 1).