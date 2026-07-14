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IMMOunited-Halbjahresanalyse zeigt: Österreichs Immobilienmarkt gewinnt weiter an Fahrt

In Kooperation mit IMMOunited.
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Roland Schmid, Eigentümer | CEO IMMOunited GmbH

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65.000 Immobilientransaktionen in sechs Monaten: Rekordmonat Juni krönt das erste Halbjahr. Der Aufwärtstrend am österreichischen Immobilienmarkt setzt sich fort und gewinnt weiter an Dynamik.

Eine aktuelle Auswertung der IMMOunited GmbH auf Basis der Grundbuchdaten zeigt: Im ersten Halbjahr 2026 wurden österreichweit rund 65.290 Immobilien-Transaktionen verbüchert. Das entspricht einem Plus von knapp einem Fünftel gegenüber dem Vergleichszeitraum 2025 (54.903 Transaktionen) und bestätigt die anhaltende Erholung des Marktes.

Der Juni stach besonders hervor: Gegenüber dem Vorjahresmonat legte die Zahl um knapp 40 Prozent zu und erreichte damit den höchsten monatlichen Anstieg des laufenden Jahres. Ein möglicher Grund dafür ist das Auslaufen der befristeten Gebührenbefreiung bei Grundbucheintragungen. Lediglich der Mai blieb mit einem moderaten Minus von rund acht Prozent leicht unter dem Vorjahresniveau. In allen übrigen Monaten - von Jänner bis April - lagen die Verbücherungen teils deutlich über den Vergleichswerten des Vorjahres.

Die Transaktionsanzahl hinsichtlich Wohnimmobilien steigerte sich mit +23,39 Prozent sogar um fast ein Viertel. Der Aufwärtstrend ist bundesweit in allen neun Bundesländern erkennbar (s. Tabelle 1).

Transaktionsanzahl Wohnimmobilien | Gesamtauswertung 1 Halbjahr 2025 zu 2026:

Bundesland

per 30.06.2025

per 30.06.2026

in Prozent

Burgenland

1.096

1.426

30,11%

Kärnten

1.938

2.257  

16,46%

Niederösterreich

6.056  

7.487  

23,63%

Oberösterreich

4.520

5.323  

17,77%

Salzburg

2.023  

2.582  

27,63%

Steiermark

4.932

6.608  

33,98%

Tirol

2.481  

3.174  

27,93%

Vorarlberg

1.420

1.900  

33,80%

Wien

6.885  

7.926  

15,12%

Österreich

31.351  

38.683  

23,39%

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass sich die positive Entwicklung, die sich bereits zum Jahresende 2025 abgezeichnet hatte, weiter festigt. Die steigende Zahl an Transaktionen spricht für eine wachsende Investitionsbereitschaft und ein zurückkehrendes Vertrauen in den österreichischen Immobilienmarkt. Die Erholung gewinnt damit zunehmend an Breite und Stabilität.

Der Immobilienmarkt hat seinen Rhythmus wiedergefunden: Dass sich der positive Trend vom Jahresende 2025 durch das erste Halbjahr 2026 zieht, zeigt deutlich, dass die Branche wieder mit Zuversicht nach vorne blickt. Das schafft neue Chancen für die Marktteilnehmer und stärkt den Wirtschaftsstandort insgesamt.

Roland SchmidEigentümer & Geschäftsführer IMMOunited GmbH
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