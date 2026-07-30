Content-Offensive für die ADMIRAL 2. Liga: LAOLA1 und IMMOunited bündeln ihre Kräfte

In wenigen Tagen geht’s los: Die ADMIRAL 2. Liga startet in die neue Saison – und LAOLA1 bleibt als exklusiver Medienpartner weiterhin die Heimat von LigaZwa.
Neben Liveübertragungen aller Spiele, die erstmals in einem umfangreichen Pay-Angebot gebündelt sind, baut Österreichs größter Sportpublisher die Berichterstattung auch abseits des Livegeschehens auf all seinen Kanälen aus.
Gemeinsam mit IMMOunited schafft LAOLA1 mehrere neue Content-Formate rund um Österreichs zweithöchste Fußball-Spielklasse.
Das neue Immobilienportal, das sich bereits als Co-Hauptsponsor des First Vienna FC im österreichischen Fußball engagiert, wird zentraler Enabler der neuen Content-Offensive und ermöglicht zusätzliche redaktionelle Inhalte, exklusive Einblicke und neue Reichweiten für die Liga.
„Fußball verbindet - und genau das wollen wir auch mit unserem Immobilien-Portal. Uns ist wichtig, den Fußballsport in seiner Gesamtheit zu unterstützen – deshalb sind wir nicht nur beim Cup, sondern auch bei der kompletten 2. Liga mit LAOLA1 präsent. Wie der Fußball steht IMMOunited für Transparenz, Leidenschaft und Vertrauen. Unser Ziel ist es, Privatkund:innen mehr zu bieten als eine klassische Immobiliensuche: Mit Zugang zu kostenfreien objektbezogenen Marktdaten auf Expertenniveau und aussagekräftigen Preis-Checks schaffen wir Transparenz und Orientierung – verständlich, informativ und spannend aufbereitet", so Roland Schmid, Eigentümer & Geschäftsführer der IMMOunited GmbH, die über breitgestreute Content-Formate rund um LigaZwa präsent sein wird.
IMMOunited Spiel der Runde & „Open Mic“
Jeden Freitag steht ein ausgewähltes Topspiel der ADMIRAL 2. Liga im Mittelpunkt der Berichterstattung – und wird zum IMMOunited Spiel der Runde. Innovativ wird es nach dem Schlusspfiff jedes Spiels, denn das „Open Mic“ (Microphone) liefert authentische Spielerstimmen und ungefilterte Kurzinterviews unmittelbar nach Spielende. Der exklusive Content sorgt insbesondere auf den Social-Media-Kanälen von LAOLA1 für zusätzliche Nähe zu den Fans und virale Momente.
Zwarakonferenz mit Peter Stöger
Auch die erfolgreiche Zwarakonferenz erhält im Rahmen der Partnerschaft eine neue Dimension: Im wöchentlichen Video-Podcast von LAOLA1 analysieren künftig nicht nur die Hosts Harald Prantl, Johannes Kristoferitsch, July Haunschmid und Patrick Gstettner das aktuelle Geschehen der ADMIRAL 2. Liga. Dank IMMOunited ist ab sofort auch Peter Stöger alle zwei Wochen Teil des Zwarakonferenz-Teams! Ein absoluter Top-Transfer, der nicht nur für viel Expertise, sondern auch für Schmunzler sorgen wird.
Tom Berger, Head of LAOLA1: „Wir freuen uns sehr über diese ganzheitliche Partnerschaft mit IMMOunited und das Vertrauen, das Roland Schmid und sein Team in unseren Ansatz der modernen Fußball-Berichterstattung setzen. Gemeinsam werden wir noch mehr exklusive Inhalte schaffen und damit die Sichtbarkeit der ADMIRAL 2. Liga und ihrer tollen Vereine weiter stärken“