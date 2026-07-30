Content-Offensive für die ADMIRAL 2. Liga: LAOLA1 und IMMOunited bündeln ihre Kräfte

Neben Liveübertragungen aller Spiele, die erstmals in einem umfangreichen Pay-Angebot gebündelt sind, baut Österreichs größter Sportpublisher die Berichterstattung auch abseits des Livegeschehens auf all seinen Kanälen aus.

Gemeinsam mit IMMOunited schafft LAOLA1 mehrere neue Content-Formate rund um Österreichs zweithöchste Fußball-Spielklasse.

Das neue Immobilienportal, das sich bereits als Co-Hauptsponsor des First Vienna FC im österreichischen Fußball engagiert, wird zentraler Enabler der neuen Content-Offensive und ermöglicht zusätzliche redaktionelle Inhalte, exklusive Einblicke und neue Reichweiten für die Liga.

„Fußball verbindet - und genau das wollen wir auch mit unserem Immobilien-Portal. Uns ist wichtig, den Fußballsport in seiner Gesamtheit zu unterstützen – deshalb sind wir nicht nur beim Cup, sondern auch bei der kompletten 2. Liga mit LAOLA1 präsent. Wie der Fußball steht IMMOunited für Transparenz, Leidenschaft und Vertrauen. Unser Ziel ist es, Privatkund:innen mehr zu bieten als eine klassische Immobiliensuche: Mit Zugang zu kostenfreien objektbezogenen Marktdaten auf Expertenniveau und aussagekräftigen Preis-Checks schaffen wir Transparenz und Orientierung – verständlich, informativ und spannend aufbereitet", so Roland Schmid, Eigentümer & Geschäftsführer der IMMOunited GmbH, die über breitgestreute Content-Formate rund um LigaZwa präsent sein wird.