Mut schlägt Krise: was die Erfolgreichen besser machen

Die Diagnose für den Wirtschaftsstandort Österreich fällt derzeit wenig schmeichelhaft aus. Internationale Wettbewerbsrankings zeigen nach unten, Unternehmen kämpfen mit hohen Energiepreisen, steigenden Lohnkosten und einer ausufernden Regulierung. „Österreich erlebt einen dramatischen Wettbewerbsverlust“, analysiert auch Herbert Kovar, Managing Partner Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Das Beratungsunternehmen erhebt regelmäßig im Rahmen seines „Deloitte Radars“ die aktuelle Situation der heimischen Wirtschaft. Das Ergebnis: „Die Stimmung ist leider am Tiefpunkt“, so Kovar.

Doch zwischen den dunklen Wirtschaftswolken gibt es auch Lichtblicke, man muss nur genau hinschauen. Abseits der Schlagzeilen gibt es zahlreiche mittelständische Unternehmen, die wachsen, investieren und internationale Märkte erobern. Aber was machen diese Unternehmen anders, was machen sie besser?

Dieses Thema stand im Mittelpunkt des aktuellen Deloitte Focus Talk, ganz nach dem Motto: Nur jammern hilft auch nichts. Denn, so Herbert Kovar, „neben den wirtschaftlichen Hard Facts und dringend notwendigen Reformen geht es bei einem Aufschwung auch um Optimismus und Zuversicht“.

Fündig wird man da beim Salzburger Maschinenbauer Geislinger, dem Gastgeber des Abends. Das Familienunternehmen in vierter Generation baut Kupplungen, Wellen und Drehschwingungsdämpfer für Großmotoren, größter Kunde ist die Schifffahrtsindustrie. Geliefert wird in die ganze Welt, die Exportquote beträgt annähernd hundert Prozent.

„Das Unternehmen ist einer der vielen österreichischen Hidden Champions, die im Land wenig bekannt sind, aber viel Wertschöpfung für Österreich bringen“, so Anna Daurer, Wirtschaftsprüferin und Partnerin bei Deloitte in Salzburg.

Wer Zuversicht sucht, wird ebenfalls bei Geislinger fündig: „Die Rahmenbedingungen sind herausfordernd, aber wir sehen riesige Chancen auf unseren globalen Märkten“, so Torsten Philipp, gemeinsam mit den Brüdern Adrian und Benjamin Geislinger Geschäftsführer des Unternehmens, „wir sehen deutlich mehr Chancen als Risiken.“

Geislingers Strategie: Fokus aufs Kerngeschäft, gezielte Internationalisierung, behutsame Diversifikation. Und vor allem dem Kunden gut zuhören. „Aus den Krisen, die ja in immer kürzeren Abständen kommen, haben wir vor allem eines gelernt: agiler und schneller zu entscheiden, bloß keine Schockstarre“, sagt Torsten Philipp. Konkret bedeutet das, zwar weiter in Österreich zu investieren, aber gleichzeitig die internationalen Standorte auszubauen, also die Produktion zu diversifizieren.

Zudem wird gezielt versucht, Megatrends zu identifizieren und auf das eigene Geschäftsmodell herunterzubrechen. Aktuell ist das das Thema KI. „Wir profitieren derzeit sehr stark vom Bau von Datenzentren, die enorm viel Energie fressen“, erläutert Philipp, „und für die Energieerzeugung sind unsere Komponenten gefragt.“